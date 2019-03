Toyota Corolla – 12. generace v trojím provedení

Toyota Corolla se prodává více než padesát let a po celou dobu drží stejnou linii - tvary, které vyhovují širokým masám a vlastnosti, po nichž volá většina zákazníků. Svět se ale mění a automobilový průmysl s ním musí držet krok. Jak se změnilo nejprodávanější auto světa při své generační obměně?

Především se nově nabízí ve třech různých provedeních - jako hatchback, kombi (to se označuje jako Touring Sports) nebo sedan. Všechny tři modely ale sdílejí stejnou novou podvozkovou platformu TNGA, řadu vlastností tudíž mají společných. Novinkou je také zařazení hned dvou hybridních modelů.

Tři karoserie na výběr

Zatímco hatchback a kombi se v základních designových řešeních přídě podobají, sedan je odlišný. Ostatně i zástupci automobilky otevřeně říkají, že tato verze karoserie nepatří na českém trhu a v Evropě obecně k vyhledávaným, takže zde ani Toyota neočekává zásadní prodejní výsledky. Naopak kombi by mělo být tím pravým lákadlem díky svému mimořádně prostornému zavazadelníku. Díky nové platformě, na které stojí i Prius nebo oblíbený futuristický hybrid C-HR, nebyl problém navrhnout rozdílná auta na stejném základu.

Sedan je hodně tradičně pojatý, zvýraznění přinášejí jen svislé chromované detaily na bocích předního nárazníku nebo lesklá linka mezi zadními světly. Hatchback i kombi mají proti němu výrazně dynamičtější vzhled. Jejich příď má odvážněji designované přední svítilny, krátkou linii nad mřížkou chladiče, která nese logo, a spojuje oba světlomety. Sportovnější než u sedanu je i přední spoiler, stejně jako široká chromovaná lišta, která zasahuje až k dolnímu okraji nárazníku. Záď je potom u hatchbacku hodně tvarově členitá. U kombi se designéři soustředili na maximálně využitelný prostor zavazadelníku, přesto záď nepostrádá pár výrazných linií.



Uvnitř získala nová generace rovněž úplně jinou tvář, která je modernější než u předchůdce. Přístrojová deska je nižší a celý interiér je díky tomu vzdušnější. O 25 mm se snížilo sedadlo řidiče, což je ve výsledku pro řízení příjemné. Výhled předním oknem je dobrý, vzad o něco horší kvůli nízkému zadnímu sklu.

Výborné jsou sedačky, a to ve všech třech verzích, které jsme měli možnost vyzkoušet v rámci testovacích jízd. Mají dobré boční vedení, a to nejen na opěradle, ale i na sedáku. Druhá řada sedadel nabídne prostor odpovídající celkové délce vozu, která je 4,3 m u hatchbacku a 4,6 m u kombi a sedanu. Na šířku jsou na tom všechny tři verze v interiéru stejně, také výška je u všech shodná, nicméně v kombi máte pocit větší prostornosti. Kombi nabídne v zavazadelníku prostor pro 598 litrů nákladu, když ale zvolíte hybridní verzi, sníží se na 581 litrů. Do sedanu se vejde 471 l a hatchback má kufr velikosti 361 l.

Jeden konvenční a dva hybridní pohony

Zatímco evropské automobilky s ekologickými záměry spíš jen přešlapují na místě, Toyota se rozhodla pro radikální přístup ke spalovacím motorům. Corolla tudíž bude mít v nabídce vždy jen jednu verzi se zážehovým motorem, pro hatchback a kombi to bude motor 1,2 l s výkonem 114 koní a sedan bude pohánět agregát 1,6 l o výkonu 130 koní. Hybridní motorizace zato budou na výběr dvě. Buď ve spojení s motorem 1,8 litru, nebo 2,0 litru. Rozdíl ve výkonu je pochopitelně velký. Ten první poskytuje sílu 122 koní, dvoulitr dodává 180 koní výkonu. Tuto volbu máte k dispozici pro hatchback a kombi, sedan se musí spokojit jen s jednou variantou hybridu s motorem 1,8 l. Dvoulitr ve spojení s hybridním pohonem je u Corolly novinkou - kombinuje spalovací benzínový motor 1987 cm3 s točivým momentem 192 Nm a elektrický motor o výkonu 80 kW, který napájí za jízdy dobíjená NiMH baterie. Pojí se s šestistupňovou převodovkou Shiftmatic, která nabízí také sekvenční řazení pomocí pádel pod volantem. V rámci testování byly k dispozici jen hybridní verze, bylo ale možno vyzkoušet všechny tři karosářské verze. Výborná byla dvoulitrová motorizace, kdy máte k dispozici opravdu dostatek výkonu a navíc je motor velmi tichý, takřka neslyšitelný. Slabší pohon je disponován spíš na klidnou jízdu, při níž nepočítáte s přílišnou akcelerací nebo rychlou odezvou na plyn.

Toyota také zvolila odlišné naladění podvozku pro jednotlivé verze. Více o tom prozradil Jasuši Ueda, hlavní konstruktér nové Corolly: "Hatchback vykazuje dynamičtější charakter s bezprostřednější odezvou a agilnější zpětnou vazbou. Sedan a Touring Sports díky delšímu rozvoru nabízejí dobrý handling s větším jízdním pohodlím - zejména z pohledu pasažérů na zadních sedadlech - avšak současně nabízejí dobrou jízdní stabilitu. Samozřejmě jsme také museli odladit odpružení kombi Touring Sports tak, aby nabízelo stejně dobrý handling i poté, co majitel naplno využije kapacitu velkého zavazadelníku tohoto modelu. Tyto odlišné charakteristiky byly nadefinovány již na počátku samotného vývoje."

Toyota Corolla má při svém vstupu na trh zaváděcí ceny, kdy hatchback začíná na 489 900 korun, kombi na 514 900 koruna sedan je od 499 990 korun. Ve všech případech se jedná o benzínové agregáty. Hybridní verze jsou o něco dražší, například kombi 1.8 Hybrid je za cenu od 584 900 korun.