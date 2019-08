Volkswagen ve Frankfurtu představí novou verzi T-Rocu

Model T-Roc je v portfoliu německé automobilky nováčkem a spolu s letos uvedeným T-Crossem tvoří dvojici malých SUV, která přišla na trh zcela bez předchůdce. Volkswagen se nyní rozhodl maximálně využít obliby aut na zvýšeném podvozku a uvádí T-Roc také ve verzi kabriolet.

Ačkoliv auta se stahovací střechou patří k okraji v nabídce většiny značek a povětšinou se z ceníků vytrácejí, novinka přichystaná na letošní podzimní mezinárodní autosalon má plátěnou střechu, která se složí za pouhých devět sekund. Můžete s ní manipulovat dokonce i za jízdy, a to do rychlosti 30 km/h.

Výsuvné rámy pro větší bezpečnost

V kabrioletech je vždy velkým otazníkem ochrana posádky při případném převrácení auta. Střecha totiž buď chybí, nebo její konstrukce nemůže příliš tlumit náraz. U auta na vyšším podvozku je tato otázka ještě aktuálnější, protože stabilita vysoké karoserie je oproti běžnému vozu zpravidla o něco horší. Volkswagen to u T-Rocu řeší použitím ochranného systému, který je připraven vysunout ochranné rámy během zlomku vteřiny za zadními sedadly. Riziko je vyhodnocováno podle příčného zrychlení a náklonu. Přibyly pochopitelně také výztuhy skeletu a rámu čelního skla.

Sportovní detaily a rovná okenní linie

U kabrioletů obecně je vždycky důležité, jak se designéři i konstruktéři vypořádají se střechou po jejím složení. Nezřídka se uloží na záď do nepříliš přitažlivého "hrbu". T-Roc je ovšem SUV, takže záď je přirozeně vysoká a schovat do ní střechu není takový problém. Díky tomu je boční linie pod okny zcela rovná i po složení střechy, což kabrioletu dodává eleganci a tak trochu evokuje tvar jachty. K tomu je připravena i sportovní výbava R-Line, která přidá dynamicky vyhlížející detaily zvenku i uvnitř a kromě toho také sportovně laděný podvozek a progresivní řízení.

Jak to bude s motory?

Protože představovaný model se deklaruje jako "studie v podobě blízké sériové výrobě", je mnoho parametrů ještě "ve vývoji". Otázkou tak zůstává i výběr motorizace. Volkswagen říká, že otevřený T-Roc bude předokolka poháněná benzínovými motory, a to litrovým tříválcem s výkonem 116 nebo 150 koní, případně čtyřválcem o výkonu 150 koní, který je možno spojit se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Realita v nabídce se ale pochopitelně může lišit, ostatně uvedení na trh se plánuje až na jaro příštího roku. Neznámou tedy zůstává i základní cena.

Stále ve spojení

Rozhodně se ale už nyní počítá s digitálním přístrojovým štítem a integrovanou eSIM kartou pro trvalé připojení k internetu. Mladší řidiči, na které bude patrně tato novinka zacílena, tak mohou zůstat ve spojení a mít aktivovány všechny online funkce, jakmile se po nastoupení do auta připojí do systému. Kombinace přístrojového panelu a displeje infotainmentu by tak měla vytvořit kompletně digitální zobrazovací systém.