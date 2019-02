Česká republika je druhá v automobilové Lize mistrů

Mezinárodní automobilová federace FIA oznámila žebříček nejúspěšnějších zemí v podnicích MS a ME. V této prestižní soutěži, jež je nazývána "Liga mistrů", se český Autoklub ocitl na skvělém druhém místě. Za sebou nechal takové motoristické velmoci jako je Německo, Francie či Velká Británie.

Uplynulý rok byl pro Autoklub ČR nebývale úspěšný. Česká vlajka vlála vysoko a často dokonce nejvýše v mnoha automobilových disciplínách v Evropě i ve světě. Laťka pro nadcházející sezónu je tak nasazena opravdu vysoko.

Novodobé dějiny českého motorsportu přepsal koncem léta Patrik Hájek, když v Belgii vybojoval před zraky 4000 diváků náš první titul mistra světa. Brzy ho následovala posádka Jan Kopecký - Pavel Dresler, která s Fabií R5 vyhrála mistrovství světa v rallye v kategorii WRC2.

Čeští autokrosaři zcela ovládli mistrovství Evropy. Ze čtyř kategorií vypsaných pro evropský šampionát, si odvezli tři mistrovské tituly. Václav Fejfar, Petr Nikodém a Jakub Novotný tak dokázali, že v autokrosu patříme mezi absolutní evropskou špičku.

Velké úspěchy zaznamenali také čeští účastníci ME v závodech do vrchu, a to nejen se soudobými vozy, ale také s historickými speciály.

Skvělé sportovní výsledky našich reprezentantů se tak zákonitě musely odrazit v konečném hodnocení národů, které nedávno vyhlásila Mezinárodní federace automobilového sportu FIA. V hodnocení národů tak České republice zaslouženě patří druhé místo hned za kolébkou motoristického sportu - Itálií. Celkovým ziskem sedmi prvních, pěti druhých a pěti třetích míst jsme dokázali pokořit takové velmoci jako například Německo, Velkou Británii a Francii. Je to obrovský úspěch našich jezdců a Autoklubu ČR, který tím posílil své jméno u Mezinárodní automobilové federace.

"Minulý rok byl pro české barvy výjimečný, obzvlášť vezmeme-li v úvahu nesrovnatelně nižší prostředky, kterými naši zástupci disponují v porovnání s konkurencí. Tento handicap však umí nahradit znalostmi, zkušeností, a především obrovským odhodláním. Máme výborné závodníky a v některých disciplínách patříme k evropské i světové špičce, což je vzhledem k naší velikosti opravdu mimořádný úspěch," komentoval úspěšný rok prezident Autoklubu ČR - Jan Šťovíček, který byl zvolen viceprezidentem FIM (Mezinárodní motocyklové federace). Po dlouhých 22 letech bude mít Česká republika na této prestižní pozici svého zástupce.