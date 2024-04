Bushman expanduje

Riskovat v době, která je nejistá, anebo se držet zaběhlých postupů? Česká oděvní značka BUSHMAN sází na propojení obojího. Na jedné straně stojí silná tradice, respekt k přírodě a hodnoty, z nichž od svého vzniku v roce 1997 neslevila, na druhé straně přichází s novými přístupy k zákazníkovi. K nejnovějším počinům patří třeba spuštění dalších 3 vlastních zahraničních e-shopů nebo otevření prodejny na Letišti Václava Havla v Praze. "Baví nás hledat stále nové cesty," říká CEO Bushman Petr Hulec.

V úvodu nového roku většina z nás bilancuje. Dělal jste to také?

Nebudu lhát, také si trochu zabilancuju. Nejen pro firmu, ale i pro manažera je zdravé ohlédnout se a poctivě si říct, co se povedlo i nepovedlo. Především pak uvědomění si chyb může vést k lepším výsledkům v budoucnu.

Tato otázka se přímo nabízí v souvislosti s již zmíněným bilancováním: Mohl byste nás seznámit - alespoň okrajově - s vizemi, změnami a plány, které firma Bushman chystá? Jednou z nich je bezpochyby i otevření prodejny na Letišti Václava Havla. Proč právě tam?

Pokusím se odpovědět trochu zeširoka. Snažíme se Bushmana posouvat jako firmu, která využívá moderní přístupy a technologie s omnichannelovým přístupem k zákazníkovi. Aktuálně provozujeme síť 37 monobrandových obchodů v České a Slovenské republice a e-shop v 8 jazykových mutacích. Mimo to nabízíme naše oblečení a doplňky přes marketplace ve více než 20 zemích v Evropě a několika dalších i mimo Evropu. V loňském roce jsme výrazně akcelerovali naše expanzní aktivity - otevřeli jsme 3 vlastní e-shopy, a to v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Přes nové retailové partnery jsme začali prodávat Bushmana dokonce i v Dubaji.

Na vlně expanze chceme i jet i nadále, proto jsme se rozhodli otevřít na Letišti Václava Havla v Praze novou prodejnu Bushman - přímo na Terminálu 2. Vidíme v tom ideální příležitost představit se zahraničnímu zákazníkovi a dostat se mu tak do podvědomí. Zároveň máme na letišti možnost vybavit na cestu i českého turistu, který nás již zná.

Jak si vedl Bushman v době, kdy jste na pozici CEO nastoupil, a co se od té doby změnilo?

Do Bushmana jsem nastoupil na začátku roku 2019. Firma se nacházela v situaci, kdy do ní čerstvě vstoupil strategický investor Reflex Capital a pomohl jí vyvázat se z vleklých soudních sporů, které měla s některými obchodními partnery. Zároveň firmu stabilizoval po finanční stránce. Mým úkolem bylo firmu stabilizovat v personální a procesní rovině a nastavit na trajektorii růstu.

Hned v prvním roce mého působení jsme vybudovali a zprovoznili novou e-commerce platformu, plně skladově i logisticky propojenou se všemi prodejnami. Dokázali jsme tím "rozsvítit" veškeré zboží, které máme kdekoliv skladem, s rychlou efektivní kompletací a dodáním zákazníkovi domů nebo na kteroukoliv prodejnu. Zákazníci velmi oceňují možnost objednání zboží na prodejnu bez nutnosti za něj okamžitě zaplatit. Platbu provedou jednoduše až po vyzkoušení na prodejně.

Změnily se ale i další věci; zavedl jsem projektové řízení pro efektivnější správu projektů a procesní přístup v jejich řízení. Výraznou profesionální změnou prošlo finanční řízení firmy a controlling.

Jaká největší krize za dobu Vašeho působení Bushman postihla? Rada, jak ji ustát?

Určitě to byl covidový rok, který jsme nakonec ustáli na jedničku a neskutečně nás posílil. Ukázalo se, že se nám sázka na nový online přístup vyplatila. Zároveň se projevila neskutečná loajalita našich zákazníků, kteří nás v době krize podrželi a rychle se přesunuli z offlinu do onlinu. Naučili jsme se přemýšlet nestandardně, "out of box", našli jsme rychle všechny dosažitelné úspory a velmi nám pomohli i naši zaměstnanci, kteří si sami dobrovolně snížili své platy - to svědčí o jejich neuvěřitelné loajalitě a lidském prostředí ve firmě - dodnes si toho neskutečně vážím.

Je poměrně turbulentní doba - jak moc těžké je udržet se mezi tolika ostatními oděvními značkami?

My se soustředíme především sami na sebe. Jdeme vlastní cestou, jsme aktivní a kreativní. Samozřejmě, že nám někdy fouká protivítr, skáče kurz dolaru, roste cena bavlny a jiných komodit, blokují se přepravní cesty a nohy nám podráží inflace. To jsou sice nepříjemné faktory, ale my se z toho nesmíme sesypat. Musíme vymýšlet nové cesty, hledat úspory, akvírovat nové zákazníky. Máme v Bushmanu obrovský lidský potenciál, pozitivně naladěné lidi, kteří vědí, co dělají, a dělají to s láskou. Tohle fakt není fráze, ta atmosféra na vás padne hned, když vstoupíte do dveří centrály, ale i prodejen.

Co podle Vás dělá firmu jedinečnou?

Je to její nezaměnitelná DNA. Nejen v rámci produktu, ale i její firemní prostředí. Nám se v Bushmanu podařilo přitáhnout k sobě podobně smýšlející zaměstnance s podobnými hodnotami. To nám umožňuje soustředit se na jeden společný směr. Všichni máme ambici vytvořit z Bushmana brand, pod kterým budeme pracovat hrdě a pyšně. Bushman je výjimečný a my tu jeho výjimečnost chceme dál exportovat mimo české a slovenské hranice.

Design i střihy navrhujete v Čechách, přímo v sídle firmy, kde projdou pod rukama designérů i modelářů. Jak vypadá zákulisí takové modelárny u Bushmana? Slyšela jsem, že se tu trochu zastavil čas….

Všechno začíná u designérů/módních návrhářů. Designéři nejdříve vytváří skicy a 2D návrhy, které pak prezentují oddělení obchodu a marketingu. Návrhy, které projdou "cutem", se pak posouvají do modelárny, kde naše šikovné švadlenky ušijí 3D modely, abychom viděli, jak v reálu fungují. Ve stejný moment do hry přicházejí technologové, kteří začnou produkt precizovat po střihové a materiální stránce. Jakmile máme u nás jasno, začíná dlouhé ladění finálního vzorku s fabrikami v Asii, ale i jinde ve světě.

A jestli se v modelárně zastavil čas? Je pravda, že šicí a jiné stroje, na kterých naše švadlenky pracují, jsou už staršího data, ale fungují pořád perfektně a jsou pořád velmi kvalitní. Samozřejmě, že jsme i modelárnu museli zmodernizovat, pořídili jsme nejmodernější software a Gerber, což je stroj, pomocí kterého se vytváří střihy a stupňování do velikostí. Podklady pro samotnou výrobu pak již posíláme primárně datovou cestou.

Stěžejním materiálem pro Vaše oblečení je bavlna. Odkud pochází; máte své stálé dodavatele, s nimiž spolupracujete? Kdo vlastně dohlíží na kvalitu?

Bavlnu odebíráme tam, kde šijeme, nebo se dá také říct, že šijeme tam, kde se bavlna pěstuje. Vidíme v tom udržitelnost i ekonomickou logiku. Máme dodavatele, se kterými spolupracujeme již řadu let, ale pochopitelně i tady se snažíme diverzifikovat rizika a zkoušíme spolupráci i s novými dodavateli. Bavlna je náš zlatý grál, proto skutečně dbáme na její pečlivý výběr. Vzorky materiálů si necháváme posílat, ale snažíme se i cestovat do míst, kde se bavlna zpracovává. Právě kvalitně zpracovaná bavlna je základem kvalitního kusu oblečení. Jak se správně vybírá a zpracovává bavlna, je na samostatný článek, který je ostatně k dispozici na našem blogu, a to pod názvem: "Bavlna neopruzuje…", tak si ho tam přečtěte, je to vážně zajímavé a poučné čtení. Víte třeba, že se už začala pěstovat barevná bavlna, kterou nebude nutné již dál neekologicky barvit? Tyhle nové cesty nás nesmírně zajímají!

Jste aktivní na sociálních sítích, proto se nabízí otázka: Jak nakládáte s negativními komentáři, které se v prostoru objeví? Jsou pro Vás noční můrou, přínosem, anebo je ponecháváte bez reakce?

Nám nevadí negativní komentáře, když jsou slušně napsané a mají skutečně za cíl dát nám zpětnou vazbu. Na ty se snažíme reagovat, někdy vysvětlovat a z některých se samozřejmě snažíme i inspirovat. Mnohem více se ale zabýváme tím, co nám zákazníci řeknou přímo do očí na prodejnách nebo eventech, kam jezdíme. Jsme pokorní, víme, že děláme chyby. Je potřeba si je uvědomit, poučit se z nich a napravit je.

Jací vlastně jsou "bushmani"? Jak je vnímáte svýma očima?

Prototypem bushmana je svobodomyslný člověk s vlastním názorem. Je to člověk, který se snaží mít život ve svých rukách a spoléhá se primárně na sebe. Je hodnotově založený, má pozitivní vztah k přírodě, respektuje ostatní a není to zmetek. No, možná si ten prototyp idealizuju, ale přál bych si, aby takhle nějak ten "bushman" vypadal 😉.

Na závěr milovaná i nenáviděná otázka - kde vidíte firmu Bushman za 10 let?

Náš brand vidím ve světě, dokonce i mimo hranice Evropy. Bushmana vidím nosit lidi, kteří preferují udržitelnost, chtějí se trochu odlišovat, rádi a hodně cestují a jsou pozitivní.

Firmu pak vidím jako stabilní přístav s lidským a proaktivním prostředím, kde lidi rádi a s nadšením pracují. Nevidím korporaci, vidím firmu, kde jsou nastavena pravidla, je systémově a procesně řízená, zároveň ale flexibilní a dokáže se schovat do ulity, když zrovna nebezpečně fouká nebo hrozí nějaké nebezpečí.