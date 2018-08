V IT sektoru roste obliba projektového zaměstnávání.

Hlad po IT expertech nejen stále zvedá mzdy v oboru, ale přispívá i k zpružnění pracovního trhu. Zatímco před několika lety byly flexibilní úvazky v české IT sféře, na rozdíl od zahraničí, spíše výjimkou, dnes roste obliba hlavně projektového zaměstnávání. Firmy se díky němu nepřipraví o milionové zisky a samotní IT mají zajištěnu atraktivní práci i čas na soukromí.

Jelikož šikovný IT expert může firmě vydělávat značné částky, musí se majitelé společností při dnešní nouzi o ajťáky hodně snažit, aby je získali či udrželi. Chybí-li firmě IT expertů více najednou, mohou jít finanční ztráty třeba i do desetimilionových položek. "Běžně řešíme situace, kdy se na nás obrátí firma s žádostí o pět či deset špičkových programátorů, vývojářů či softwarových inženýrů, kteří jí chybějí na důležitý projekt, přičemž vlastními silami není schopná takový kompletní tým rychle sestavit," vysvětluje Milan Čálek ze společnosti CoolPeople, která firmám pronajímá tyto specialisty na projekty. CoolPeople patří ke zdejším průkopníkům projektového zaměstnávání, které navzdory tomu, že v poslední době zažívá boom, nebylo ještě před několika lety na tuzemském trhu příliš rozšířené. Naopak v anglosaských zemích je již řadu let typické právě pro IT sféru.

Americké jobboardy nabízejí tisíce flexibilních úvazků

Například v USA se flexibilní úvazky točí často kolem specializovaných pracovních portálů. Tzv. jobboardy jako Dice.com nebo Authenticjobs.com nabízejí tisíce pracovních pozic v oboru informačních technologií a jednotlivé nabídky se přímo škálují podle toho, zda jde o klasický úvazek (plný či částečný), nebo spolupráci formou kontraktu. V souvislosti s principem tzv. work-life balance, tedy sladěním pracovního a soukromého života, a s vědomím, že schopný IT má dnes práci téměř vždy zajištěnu, je v západních zemích již řadu let obvyklé, že si nezávislý expert odpracuje několikaměsíční projekt, a poté dalších několik měsíců pouze odpočívá, dokud jej nezaujme projekt jiný. Tento trend dorazil i na tuzemský pracovní trh, a právě IT profese jsou jeho typickými reprezentanty.

"Zejména s nástupem generace mileniálů se totiž výrazně mění preference pracovníků," uvedla nadnárodní personální agentura Randstad ve své letošní analýze. "Flexibilní pracovní uspořádání a uvolněnější pracovní prostředí se tak stane klíčem k atraktivitě zaměstnavatele a udržení zaměstnanců."

Typický IT projekt v Česku trvá okolo půl roku

Výhody projektového angažmá využívá stále více českých IT specialistů a expertů v zemích střední Evropy. Společnost CoolPeople díky dvanáctiletému působení na trhu v regionu CEE dnes disponuje databází 200 tisíc IT odborníků, které na projekty pronajímá. "Typický dočasný projekt trvá od tří do šesti měsíců a velmi často je možné pracovat z domova. Zájem o IT odborníky je přitom takový, že žádný expert nemusí mít obavy, že by po skončení plynule nenavázal dalším projektem," vysvětluje Milan Čálek. Ajťák si může přijít i na deset tisíc korun za jediný den. Výše odměny však přestává být u mnoha IT tím nejdůležitějším faktorem. "Důležitější je to, o jakého klienta či značku se jedná, jaké technologie a nástroje se na projektu používají, složení týmu, systém řízení projektu, možnost home-office, zda se jedná o úpravu staršího projektu nebo vývoj na zelené louce. V neposlední řadě rozhoduje odvětví, ve kterém firma působí," vysvětluje Milan Čálek.