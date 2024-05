Čistý zisk ČEZ ve čtvrtletí vzrostl o čtvrtinu, návrh dividendy zatím nepadl

Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o čtvrtinu na 13,6 miliardy korun. Provozní výnosy naopak klesly o šest procent na 87,4 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl za první čtvrtletí 40,3 miliardy korun, meziročně to bylo o 7,8 miliardy korun více. Ke zvýšení přispělo především zrušení odvodu z nadměrných tržeb. Analytici hodnotí výsledky jako pozitivní překvapení. Návrh dividendy ze zisku za loňský rok představenstvo ČEZ zatím neoznámilo, hodlá to učinit do konce května.

"Odvod za celý loňský rok činil asi deset miliard korun a shodou okolností se materializoval hlavně v prvním kvartálu loňského roku," řekl dnes ČTK finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Dalším faktorem, který přispěl ke zvýšení zisku, podle něj byl návrat ČEZ Prodej ke standardnímu zisku, zatímco loni v prvním čtvrtletí vykázal ztrátu zhruba tři miliardy korun kvůli velkým cenovým výkyvům na krátkodobém trhu s elektřinou.

Čistý zisk ČEZ nadále negativně ovlivňuje daň z neočekávaných zisků (windfall tax). Letos ČEZ očekává, že na ní zaplatí mezi 25 a 32 miliardami korun. Loni na zálohách speciální daně odvedl zhruba 30 miliard korun, vyúčtování záloh by to podle Nováka nemělo významně změnit.

Celkový objem výroby elektřiny ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesl o tři procenta na 13,7 terawatthodiny (TWh). Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů se snížila o tři procenta na 9,1 TWh, výroba z uhelných a paroplynových elektráren klesla o dvě procenta na 4,6 TWh. Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce v letošním prvním čtvrtletí byla meziročně nižší o procento, dosáhla 9,3 TWh. Spotřeba domácností klesla o dvě procenta, za poklesem bylo podle firmy teplé počasí v letošním prvním čtvrtletí.

"Výsledky ČEZ za první čtvrtletí pozitivně překvapily překonáním odhadů trhu v provozním zisku EBITDA a také v čistém zisku. Na výsledky měla největší pozitivní vliv absence odvodů z nadměrných tržeb z výroby, na kterých v loňském prvním čtvrtletí odvedl ČEZ přes deset miliard korun. Na výsledky za letošní první kvartál vyvíjely tlak vyšší ceny emisních povolenek a především nižší realizační ceny elektřiny. Ty byly ale v segmentu výroba eliminovány zajištěním směnných kurzů," sdělil ČTK analytik XTB Tomáš Cverna.

Návrh dividendy pro akcionáře z loňského zisku, který činil 29,6 miliardy korun a meziročně klesl o 63 procent, společnost zatím neoznámila. Novák řekl, že zatím o výši dividendy není rozhodnuto, představenstvo ČEZ tak učiní nejpozději do konce května. Potvrdil, že návrh bude v rozmezí výplatního poměru mezi 60 a 80 procenty očištěného čistého zisku, což by odpovídalo rozmezí 39 až 52 korun na akcii.

Analytik Komerční banky Bohumil Trampota očekává návrh dividendy na horní hranici výplatního poměru. "Nicméně stejně jako se to stalo v minulých letech, očekáváme, že majoritní akcionář podá k návrhu představenstva svůj protinávrh. V tomto případě bychom očekávali výplatu celého loňského zisku. To by odpovídalo 65 korunám na akcii," uvedl.

ČEZ dnes také potvrdil cíle hospodaření pro letošní rok. Očekává EBITDA 115 až 120 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 25 až 30 miliard korun. Podle Trampoty je možné, že vzhledem k silnému prvnímu čtvrtletí ČEZ během roku ještě očekávané výsledky přehodnotí směrem vzhůru.

ČEZ patří k největším energetickým firmám v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.