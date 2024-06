EU je připravena zavést clo až 38,1 procenta na dovoz čínských elektromobilů

Evropská unie je připravena zavést předběžné clo až 38,1 procenta na dovoz čínských elektromobilů, oznámila dnes Evropská komise (EK). Na ty čínské automobilky, které jsou s unijní exekutivou ochotny spolupracovat na vyšetřování dopadů subvencí poskytnutých čínskou vládou, by se vztahovala 21procentní sazba. Cla by platila od 4. července, pokud v jednáních s čínskými úřady v této záležitosti nenastane žádný průlom. Čína chystané opatření kritizuje.

Komise zkoumala, do jaké míry subvence čínské vlády narušují při dovozu elektromobilů unijní trh. Předběžně také stanovila individuální cla, která by v případě čínské automobilky BYD činila 17,4 procenta, u automobilky Geely 20 procent a u automobilky SAIC pak 38,1 procenta. Částka se bude lišit podle výše veřejných dotací, které firmy obdrží.

Aktuálně EU vybírá za dovoz elektromobilů z Číny desetiprocentní clo. Agentura Reuters s odkazem na úředníka z EU napsala, že zvláštní clo může unie zavést po skončení dotačního vyšetřování i pro americkou automobilku Tesla.

Počet registrací elektromobilů vyrobených v Číně se za leden až duben v Evropě navzdory hrozbě vyšších cel zvýšil meziročně o 23 procent. Celkem bylo v západní Evropě, včetně Británie, za první čtyři měsíce roku zaregistrováno 119.300 elektromobilů vyrobených v Číně. To znamená, že zhruba jeden z pěti dovezených elektromobilů byl z Číny, napsal začátkem tohoto měsíce s odvoláním na údaje společnosti Schmidt Automotive Research deník Financial Times (FT).

Evropská komise vyšetřování uzavře až na konci října, kdy definitivně rozhodne o případném uvalení dodatečných cel. Do devíti měsíců od zahájení vyšetřování, tedy do 4. července, má ale EK možnost uložit prozatímní antisubvenční cla.

Představitelé automobilek BMW, Mercedes nebo Volkswagen chystané opatření kritizují, protože se obávají odvetných opatření ze strany Číny. Podle odhadů banky HSBC vytvářejí němečtí výrobci automobilů 20 až 23 procent svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do EU z Číny pochází od evropských výrobců.

"Reakce a následky by mohly spustit obchodní válku, která by byla pro region zničující. Je totiž silně závislý na dodavatelských řetězcích ovládaných Čínou," řekl agentuře Reuters analytik automobilového průmyslu Will Roberts ze společnosti Rho Motion. S kritikou vystoupil i německý automobilový svaz VDA. Opatření podle něj zvyšuje riziko globálního obchodního konfliktu.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová namítá, že ceny čínských elektromobilů jsou v důsledku státních subvencí zhruba o 20 procent nižší než u modelů vyrobených v EU. Hrozí proto podle ní, že čínské elektromobily zaplaví trh.

Čínské ministerstvo zahraničí v reakci uvedlo, že je rozhodnutím o uvalení cel hluboce zklamáno a protestuje proti němu. Vyšetřování už dříve kritizovalo a označilo je za protekcionismus. EU hledá záminku k uvalení cel na dovážené automobily z Číny, což je v rozporu s mezinárodními obchodními pravidly, uvedl dnes v Pekingu mluvčí ministerstva Lin Ťien. V konečném důsledku by opatření podle něj uškodilo vlastním zájmům Evropy. Mluvčí už v úterý oznámil, že Čína nebude nečinně přihlížet a bude hájit své zájmy.

Čínský výrobce Nio, na nějž by se mělo vztahovat 21procentní clo, uvedl, že s opatřením nesouhlasí, protože brzdí celosvětový obchod s elektromobily. Dodal ale, že bude i nadále "zkoumat nové příležitosti v Evropě navzdory protekcionismu".

Americký prezident Joe Biden v květnu oznámil, že Spojené státy výrazně zvýší cla na dovoz mnoha produktů z Číny. V případě elektromobilů se clo od srpna zvýší na čtyřnásobek - ze současných 25 na 100 procent. Biden tak zachovává cla, která zavedl jeho republikánský předchůdce Donald Trump, a zároveň zvyšuje cla jiná.