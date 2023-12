Firemní vánoční dárky: Byznys za stovky miliard. Většina se vyhodí

Pro firmy byznysový nástroj, pro zaměstnance příjemný bonus, který by někdy dali radši na charitu. Světový trh s firemními dárky přesahuje 300 miliard USD, ale čtyři pětiny jich skončí na skládce. Jaké dárky frčí v malých firmách a jaké v korporátech? A máte je správně zdaněné?

Advent se ve firmách po celém světě tradičně nese v duchu obdarovávání klientů i zaměstnanců. Zatímco dárky vlastním lidem jsou vnímány hlavně jako možnost udělat radost, dárky obchodním partnerům a zákazníkům představují důležitý nástroj obchodu a marketingu. "Vánoční dárky zaměstnancům jsou ze strany firem především hezkým gestem. Dávají jimi najevo, že jim na lidech záleží a že je nevnímají pouze jako nástroj zvyšování zisku. Zaměstnavatelé oceňují nasazení zaměstnanců, a zároveň se skrze dárky mohou přihlásit k určitým hodnotám, například tím, že podpoří dobročinné aktivity," vysvětluje expert na lidské zdroje Vladimír Kočí ze společnosti R4U. Firemní dárky jsou ale také obrovský, miliardový trh. Pojďme se podívat na několik zajímavých čísel.

80 procent dárků se vyhodí

Podle průzkumu společnosti GiftAFeeling, která se zabývá prodejem a distribucí firemních propagačních předmětů, má celosvětový trh firemních dárků v roce 2023 hodnotu více než 300 miliard dolarů. Téměř 80 procent těchto dárků, tedy čtyři z pěti, obdarovaní nakonec vyhodí. Znamená to tedy, že si lidé dárky nepřejí? Naopak, osm z deseti lidí si jich přeje více. Rozpočet na dárky se u malých a středních firem pohybuje mezi 10 až 50 dolary, u korporací je to 50 až 200 dolarů a u velkých podniků 100 až 500 dolarů. Mezi pěti nejžádanějšími dárky pro klienty byla dárková karta pro online nákupy, pochutiny a sladkosti, obědy do kanceláře, dárkové koše a drobná elektronika typu sluchátka a reproduktory. Firmy však nejčastěji plánují posílat dárkové koše (37 procent), druhý nejčastější dárek budou lahůdky a sladkosti (25 procent). Víno a alkohol, které si obvykle spojujeme s firemními dárky v Česku, obsadily v amerických podmínkách až sedmé místo (17 procent).

Firmy budují image a vyjadřují vděčnost

Podle americko-německé společnosti ZipDo, která zkoumá fungování korporátů, utrácí celosvětově 30 procent firem průměrně 50 až 150 dolarů na osobu a dárek. Průměrně pak firmy utratí za jeden dárek 79 dolarů. 68 procent firem konstatuje, že hlavním cílem dárků je brand awareness čili zvýšení povědomí o jejich značce, a 57 procent dává na dárek své logo. 83 procent seniorních manažerů věří, že firemní vánoční dárky pozitivně ovlivňují jejich business. 94 procent nejvyšších manažerů dává dárky svým zaměstnancům. A zhruba 85 procent firem dává vánoční dárky s účelem vyjádřit vděčnost.

Dejte to radši na charitu

Podle průzkumu agentury Ipsos, který si nechala vypracovat společnost GlobalGiving UK, více než dvě třetiny (69 procent) britských zaměstnanců uvádí, že jejich pracoviště vyčleňuje prostředky na vánoční aktivity, jako jsou večírky, výzdoba a dárky pro zaměstnance. Téměř polovina těchto zaměstnanců (49 procent) je pro to, aby alespoň část těchto prostředků byla určena na charitativní účely podle jejich výběru. Z této skupiny navíc 60 procent lidí požadovalo, aby podíl činil polovinu nebo více z vynaložené částky. Alex Ritchie, generální ředitel společnosti GlobalGiving UK, k tomu uvádí: "Tento průzkum nám říká, že charitativní činnost zaměstnavatele je pro mnoho zaměstnanců natolik důležitá, že jsou ochotni se za to vzdát některých vánočních dárků a oslav." Výměnu dárků za charitu preferují spíše mladší zaměstnanci.

Daníte správně? Tichá vína letos naposledy

Z pohledu daní je pro firmy výhodnější volit tzv. nepeněžní benefity. Aktuální legislativa umožňuje dary pro zaměstnance za splnění určitých podmínek od daně osvobodit. "Od nového roku se ale v rámci konsolidačního balíčku plánují jistá omezení těchto osvobození. Nově se také zavádí limit ve výši poloviny průměrné mzdy, tedy pro rok 2024 asi 22 000 Kč za celý rok, pro osvobození nepeněžních plnění poskytnutých zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi," vysvětluje Marcela Lonková ze společnosti This One, která pomáhá firmám s digitalizací účetnictví. "Jde například o možnosti používat zdravotnická, rekreační a vzdělávací zařízení, příspěvky na kulturní a sportovní akce, příspěvky na zájezdy, knihy a podobně. Částky nad tyto limity jsou pro zaměstnance předmětem daně z příjmů i platby pojistného," dodává. Pokud chcete podarovat své obchodní partnery, a zároveň daňově uznat související náklady, musíte dodržet podmínky stanovené v § 25 odst. 1 písm. t) zákona o dani z příjmů. "Daňově uznatelný dar musí naplňovat prvky reklamního nebo propagačního předmětu, což znamená, že musí být označen jménem nebo ochrannou známkou společnosti, jeho hodnota bez daně z přidané hodnoty nesmí přesahovat částku 500 korun, a s výjimkou tichého vína nesmí být předmětem spotřební daně," doplňuje Lonková. Zároveň připomíná, že aktuální konsolidační balíček plánuje i tuto výjimku u tichých vín zrušit.