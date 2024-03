KB první den vyplatila 582 věřitelům Sberbank CZ na pobočkách 3,114 miliardy Kč

Komerční banka první den vyplatila 582 věřitelům Sberbank CZ prostřednictvím poboček 3,114 miliardy korun. Drtivá většina zvolila osobní žádosti na pobočce před on-line žádostí, kde je nárok na celkovou výplatu do maximálně 100.000 korun. Denní kompletní čísla, tedy i s on-line žádostmi, zveřejní KB po 19:00. ČTK to řekla mluvčí KB Šárka Nevoralová. Věřitelé, jichž je přes 15.000, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.

Výplata potrvá do 15. dubna. Ve všech případech bude bezhotovostní, peníze budou zaslány na bankovní účet vedený v ČR, a to výhradně v českých korunách, uvedla již dříve Komerční banka.

"Vše zatím funguje bez problému, netvoří se žádné fronty, klienti Sberbank vyřídí žádost v řádu minut, ať už na pobočce, nebo on-line na našem webu. Hned první den pozorujeme velký zájem ze strany klientů. Výplata začala v 9:00 a hned v 9:02 byla provedena první výplata, a to 12 milionů korun z Chomutova", uvedla členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz Jitka Haubová.

Fyzické osoby se mohou pro vyřízení výplaty dostavit na kteroukoli pobočku Komerční banky. Právnické osoby se musí dostavit na firemní centra Komerční banky nebo se mohou napřímo obrátit na svého firemního bankéře.

Sto procent svých zjištěných pohledávek, 95 procent teď a pět procent později, podle insolvenční správkyně Jiřiny Lužové určitě dostane první a druhá skupina věřitelů, tedy Garanční systém finančního trhu, fyzické osoby a malé a střední podniky. "U třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou 100 procent, ačkoliv věřím, že to tak bude. Počítat ale mohou s více než 95 procenty svých peněz," uvedla už dříve.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem předloňského srpna poté, co Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.