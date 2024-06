Liberty je v insolvenci, zaměstnanci mohou mzdy od pondělí žádat na úřadu práce

Hutní společnost Liberty Ostrava, která má problémy a většina jejích provozů půl roku stojí, na sebe podala insolvenční návrh a soud zahájil insolvenční řízení. Podnik je podle informací v Insolvenčním rejstříku v platební neschopnosti a má pětimiliardové závazky po splatnosti, které není schopen plnit. Podle svého vyjádření nemá peníze na mzdy a hledá kupce.

Vláda by si podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) přála investora, jenž zachová část výroby a udrží v huti velkou část zaměstnanců, s jedním takovým je v kontaktu. O nevyplacené mzdy mohou zaměstnanci, jichž je asi 5000, žádat úřad práce od pondělí, uvedl dnes ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zástupce regionu a města vývoj situace nepřekvapil. Třeba Moravskoslezský kraj ale podle hejtmana Josefa Bělici (ANO) nemá možnosti, jak zaměstnancům huti pomoci. Pro kraj i Ostravu považuje za prioritu, aby se podnik neprodával po částech a aby i při případném ukončení provozu zůstalo území scelené a nejlépe v rukou státu. Bylo by ho totiž možné využít jako rozvojovou lokalitu, uvedl Bělica.

Ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu) si myslí, že pro zaměstnance je možné najít v regionu uplatnění na trhu práce. "Drtivá většina lidí, pokud bude chtít, si práci najde, ale bude to logisticky složité," řekl. Opak si myslí Bělica, podle nějž bude pro lidi z huti složité najít práci. "Ti lidé jsou kvalifikovaní v hutnictví a obávám se, že Moravskoslezský kraj není schopen tyto lidi absorbovat bez toho, aniž by jim klesla životní úroveň a museli do nekvalifikovaných profesí," uvedl.

Síkela v této souvislosti dnes řekl, že je důležité najít investora, který by zachoval část výroby a i velkou část zaměstnanců, přičemž vláda je s někým takových v kontaktu. K dosažení dohody je podle něj třeba ujít ještě velký kus cesty.

Už dřív se v mediích spekulovalo, že by huť koupil miliardář Jaroslav Strnad z průmyslové firmy CE Industries a zakladatel zbrojovky Czechoslovak Group. Jejich mluvčí Andrej Čírtek ale na dotaz ČTK uvedl, že CE Industries není onou firmou, se kterou je vláda kvůli Liberty v kontaktu.

Ondřej Slach z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ale nevidí šance na oživení huti jako příliš reálné. Pokud by podle něj o firmu projevil zájem investor, zřejmě by se zaměřil jen na rozvoj životaschopných částí podniku. Problémem podle něj je to, že podnik nemá úplně optimální portfolio. Mimo jiné produkuje pro stavebnictví, které momentálně stagnuje.

Zaměstnance vývoj situace ani to, že firma nemá peníze na mzdy, netěší, ale na druhou stranu podle vyjádření některých z nich pro ČTK končí půlroční období nejistoty, kdy nevěděli, co se s firmou bude dít. Podle Jurečky je jim připraven pomoci úřad práce. Sice připustil, že to nebude jednoduché, ale úřad posílí kapacity ostravské pobočky a zahájí evidenci uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o náhradu mzdy. Pracovníci úřadu práce se budou snažit žádosti zpracovat do několika dnů, řekl dnes Jurečka v České televizi. Podle šéfa základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petra Slaniny a mluvčího úřadu práce Martina Buša lidé z úřadu práce budou kvůli pomoc s vyřízením náhrad mezd jezdit i přímo do huti.

Stát bude přes úřady práce vyplácet zaměstnancům firmy tři měsíce jejich mzdu. Firma už dříve v restrukturalizačním plánu uvedla, že její náklady na mzdy činí měsíčně ke 300 milionů korun.

"Aspoň trochu dobrá zpráva je, že se nechystá propouštění, ale chystá se všechno tak, aby firma byla provozuschopná," řekl k situaci v huti Slanina. Odboráři zdůraznili, že huť může fungovat jen s kvalifikovanými zaměstnanci a že je nyní klíčové nepodléhat panice a udělat vše pro to, aby firma mohla najít nového majitele a opět fungovat.

Insolvenční řízení s hutí zahájil Krajský soud v Ostravě. Liberty v insolvenčním návrhu uvedla, že má téměř 5000 zaměstnanců. Převážná část z nich je od prosince doma. Před věřiteli dosud firmu chránilo moratorium vyhlášené soudem a huť chystala preventivní restrukturalizaci. Ve středu ale Liberty oznámila, že od ní ustupuje, požádá soud o reorganizaci podle insolvenčního zákona a zahajuje kroky směřující k prodeji ostravských provozů.

Ostravská huť patří od roku 2019 Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Už delší dobu má potíže platit závazky a od prosince, kdy jí firma Tameh Czech zastavila dodávky energií, většina jejích provozů stojí. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. Před věřiteli, kterých je okolo 1300, chrání huť moratorium vyhlášené soudem. Liberty už dříve uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.