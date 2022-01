Pohonné hmoty v ČR začaly po několika týdnech opět zdražovat

Pohonné hmoty v Česku v minulém týdnu poprvé od konce listopadu zdražily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 vzrostla o čtyři haléře na 36,02 Kč/l. Litr nafty se prodává v průměru za 34,98 Kč, což je o šest haléřů více než před týdnem ve středu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytici očekávají v následujících týdnech prudké zdražování.

"V nejbližším týdnu by ceny pohonných hmot měly stoupnout o 20 a 30 haléřů a prudké zdražování bude pokračovat i na přelomu ledna února. V polovině února by ceny pohonných hmot měly být až o 1,5 Kč vyšší proti současnosti," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Důvodem je podle něj rychlý růst ceny ropy Brent na 88 dolarů (asi 1890 Kč) za barel, což je o deset procent více oproti počátku roku a nejvyšší cena od října 2014. "Zdražování je trochu zmírňované posilováním české koruny vůči americkému dolaru, což zlevňuje dovážené komodity," uvedl Tomčiak.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda varuje, že by se cena benzinu mohla vyšplhat až ke 40 korunám za litr. "V příštím týdnu tak pohonné hmoty v ČR poprvé od listopadu 2021 výrazněji podraží. V uplynulém týdnu zdražovaly zatím jen v řádu haléřů, v příštím to bude v rozsahu kolem 20 haléřů na litr. Cena benzinu se pak během první poloviny února vrátí nad 37 korun za litr a nafta nad 36 korun za litr. Dále pak hrozí prudké zdražení, neboť trh s ropou je přehřátý, ovšem nemusí jen tak vychladnout. Ještě do konce března tak ceny pohonných hmot v ČR mohou vystoupat až ke 40 korunám za litr," uvedl Kovanda. I podle něj tlumí dopad vysokých cen ropy do cen pohonných hmot v ČR silný kurs koruny k dolaru, ale jen částečně.

Většinu loňského roku paliva zdražovala. Na maxima se ceny dostaly přibližně v polovině listopadu, kdy litr Naturalu 95 stál v průměru 37,20 koruny a nafty víc než 36 Kč. Od té doby ceny pohonných hmot několik týdnů klesaly, zlevňování ale postupně zpomalovalo.

Benzin je momentálně o 7,98 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 7,74 koruny na litru méně.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr v průměru za 35,63 Kč. Za naftu se platí nejméně v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 34,48 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí čerpací stanice v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 37,26 Kč, litr nafty pak 36,23 koruny.