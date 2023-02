Společnost Lidl navyšuje mzdy a zavádí systém podpory zaměstnanců

Společnost Lidl od 1. března 2023 opět navyšuje mzdy a rozšiřuje i portfolio nabízených benefitů. Zaměstnanci se dočkají vyššího stravného a nově také bezplatného Programu podpory, který je určen nejen zaměstnancům, ale i jejich rodinným příslušníkům. Doplní tak stávající benefity v podobě až 30 dní dovolené v roce, MultiSport karty či placeného volna v první školní den svého prvňáčka. Na zajištění atraktivního pracovního prostředí se Lidl soustřeďuje dlouhodobě a již podruhé získal prestižní ocenění Top Employer.

Od 1. března dojde u zaměstnanců na provozních pozicích k trvalému navýšení mezd. Ty samozřejmě vzrostou nejen při nástupu, ale také po odpracování 1., 2. a 3. roku. Nástupní mzda na pozici prodavač(ka)/pokladní při úvazku 40 hodin týdně vzroste na 30 700 Kč, po 3 letech pak na 33 000 Kč. V Praze s ohledem na specifický pracovní trh bude nástupní mzda nově činit 33 300 Kč, po 3 letech bude garantovaná navýšená mzda 36 600 Kč. V logistických centrech pak nástupní mzda na základní pozici kompletáře při čtyřicetihodinovém úvazku vzroste na 39 467 Kč, po 3 letech se mzda navýší na 43 467 Kč.

Společnost Lidl pravidelně navyšuje nejen mzdy, důraz klade také na nefinanční benefity. Od 1. února 2023 tak zaměstnanci i jejich blízcí mohou využít například Programu podpory - bezplatného důvěrného externího poradenství v psychologické, právní i finanční oblasti. "Uvědomujeme si, jak moc je nejen v pracovním, ale i osobním životě důležitá psychická pohoda. Rozhodli jsme se proto poskytnout servis všem kolegyním, kolegům a jejich rodinám, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo jen hledají radu a nevědí, na koho se obrátit," popisuje generální ředitel společnosti Lidl Pavel Stratil. Zájemcům jsou k dispozici kvalifikovaní externí poradci, kteří zajistí bezplatnou a důvěrnou pomoc, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Zaměstnanci se mohou těšit také na navýšení příspěvku na stravné, který vzroste z 55 Kč na 100 Kč. Zachovány zůstávají stávající benefity v podobě příspěvku na penzijní spoření, ocenění firemních jubileí nebo vitaminové a vánoční balíčky. Nově mohou zájemci ke své MultiSport kartě čerpat až 3 dětské doprovodné karty.

Přístup k zaměstnancům a zajištění příjemného pracovního prostředí je pro společnost Lidl prioritou. "Jsou to právě naše kolegyně a kolegové, kteří stojí za základem úspěchu naší společnosti a bez nichž bychom nemohli být jedničkou na trhu. O to více nás těší, že naše úsilí letos opětovně ocenil nezávislý Top Employer Institut. Je to pro nás závazek, abychom ve své práci nepolevovali," hodnotí generální ředitel Lidlu Pavel Stratil.

Lidl Česká republika získal titul Top Employer již podruhé a patří tak mezi nejlepší zaměstnavatele v zemi. V roce 2023 získal Lidl prestižní ocenění Top Employer celkem ve 28 zemích a již pošesté získal také pečeť "Top Employer Europe".

Společnosti, které obdržely certifikát Top Employer, se zavázaly při svých obchodních aktivitách věnovat zvláštní pozornost svým zaměstnancům a zajišťovat jim nadstandardní pracovní prostředí. Top Employers jsou společnosti s vynikající orientací na zaměstnance jako pevné součásti strategie rozvoje lidských zdrojů. Nabízet svým zaměstnancům to nejlepší pracovní prostředí podporující osobní zodpovědnost, rovné příležitosti a týmovou práci má pro společnost Lidl Česká republika zásadní význam. Podle společnosti Lidl zahrnuje atraktivní pracovní prostředí také zajištění možnosti neustálého rozvoje zaměstnanců podle jejich potenciálu a přiměřenou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

O společnosti Lidl

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 313 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 75 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.

