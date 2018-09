USA jsou ochotny udělit Indii výjimku z cel, píše tisk

Spojené státy jsou ochotny udělit Indii podmíněnou výjimku z vyšších cel na dovoz hliníku a oceli. S odvoláním na své zdroje to uvedla indická televize ET NOW.

Podle dřívější zprávy agentury Reuters Indie v žádosti o výjimku z 25procentních cel na ocel a 10procentních cel na hliník argumentovala tím, že vývoz těchto dvou produktů z Indie nepředstavuje pro USA bezpečnostní hrozbu. Spojené státy to odmítly a Indie oznámila, že v srpnu zvýší cla na dovoz některých druhů zboží z USA, včetně mandlí, vlašských ořechů a jablek. Tento krok ale už dvakrát odložila.

Obchodní rozpory mezi Indií a USA se od nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta prohloubily. Hodnota bilaterálního obchodu v roce 2016 činila 115 miliard dolarů (přes 2,5 bilionu korun). USA v něm však vykazují schodek ve výši 31 miliard a prezident Trump naléhá na Indii, aby snížila obchodní bariéry. O celkové obchodní výměně nyní představitelé obou zemí jednají a podle tisku se uzavření dohody čeká v řádu týdnů.