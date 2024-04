Tržby RegioJetu loni vzrostly o 600 milionů na víc než 3,4 miliardy korun

Tržby dopravce RegioJet loni přesáhly 3,4 miliardy korun, což je meziročně o 600 milionů víc. Vlaky a autobusy převezly téměř 12 milionů cestujících, což je růst o víc než milion. Rekordní by měl být zisk před zdaněním. Podle předběžných neauditovaných výsledků se očekává, že přesáhne půl miliardy korun, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová.

Vlaky, které jezdí v Česku, v sousedních zemích s výjimkou Německa a také v Maďarsku, loni přepravily téměř osm milionů cestujících. Autobusy na tuzemských i mezinárodních linkách převezly téměř čtyři miliony pasažérů. Letos chce dopravce investovat 1,5 miliardy korun a v dalším roce tři až čtyři miliardy do nových vlaků. "Plánujeme investice do vagonů a lokomotiv na naše spoje kategorie IC (vlaky na komerční riziko) a také do nákupu nových elektrických souprav pro nově vysoutěžené linky v dotované dopravě," řekl majitel firmy Radim Jančura. Společnost podle něj díky dostatečnému zisku získala potřebné vlastní zdroje pro bankovní financování.

Loni dopravce koupil 13 nových elektrických lokomotiv od Alstomu, do provozu se mají dostat od letošního podzimu. Od prosincové změny jízdního řádu má začít jezdit sedm nových elektrických souprav od polské Pesy v Praze a okolí.

Spolu s rozvojem v dotované dopravě rozšiřuje dopravce také počty spojů a nabídku linek v nedotované dopravě. Letos v březnu zavedl novou linku do ukrajinského Čopu. "Letos jsme museli opustit plán otevřít linku Praha - Berlín kvůli nevýhodnému jízdnímu řádu, který by nebyl komfortní pro zákazníky. Ale stále máme v úmyslu tuto linku spustit, jakmile bude možné získat lepší jízdní řád. Jsme odhodláni otevřít tuto trasu v příštím roce," řekl výkonný ředitel vlakové dopravy Jakub Svoboda.

V autobusové dopravě RegioJet vsadil na větší komfort. Na některých jeho linkách proto jezdí autobusy, které nemají tradičně čtyři sedadla v řadě, ale jen tři.

Úspěšný loňský rok tuzemských dopravců dokládají také dnes zveřejněné výsledky Českých drah. Hospodařily se ziskem 3,8 miliardy korun, což je meziročně o 3,4 miliardy víc.