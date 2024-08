Westinghouse a EDF podali odvolání v jaderném tendru, ÚOHS je analyzuje

Neúspěšní uchazeči o český jaderný tendr společnosti Westinghouse a EDF podaly k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) odvolání proti výběru konkurenční KHNP v soutěži na stavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. V odvoláních zpochybňují oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost celého řízení.

Antimonopolní úřad k podáním uvedl, že je nyní analyzuje. Ve správním řízení se bude mimo jiné zabývat přípustností obou odvolání. Podle zástupců vlády jde o obvyklý krok neúspěšných uchazečů, ohrožení tendru se neobávají.

Podle společnosti ČEZ, která má jako zadavatel zakázku na starost, má tendr bezpečnostní výjimku, a není tak možné proti průběhu řízení podávat odvolání. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) jsou podobné kroky neúspěšných uchazečů, kterými se snaží bojovat za své zájmy, v podobných případech obvyklé.

"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrhy od americké společnosti Westinghouse i od francouzské skupiny EDF proti postupu zadavatele ve výběrovém řízení na výstavbu jaderného bloku/bloků," uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Americký Westinghouse v pondělí uvedl, že korejská firma KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku. KHNP s tím nesouhlasí. Obě firmy vedou kvůli používání technologie dlouhodobý spor, zabývá se jím mezinárodní arbitráž.

Podle expertů by případná prohra KHNP v arbitráži mohla ohrozit její schopnost splnit závazky v ČR. Zároveň se však domnívají, že primárním cílem není zrušit český tendr, ale spíše získat podíl na zakázce. Obě firmy už takto spolupracovaly na stavbě jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech.

Francouzská EDF obsah svého podání nespecifikovala, pro ČTK však uvedla, že se tímto krokem snaží zajistit, aby výběrové řízení dodržovalo zásady férové soutěže a transparentnosti. Zároveň potvrdila, že její původní nabídka na stavbu až čtyř reaktorů nadále platí.

Odvolání účastníků jaderného tendru jsou ale podle ČEZ nepřípustná. Tendr totiž podle ní měl od začátku bezpečnostní výjimku, která podle zákona umožňuje zadavateli nepostupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. "Výběrové řízení probíhá na základě bezpečnostní výjimky, a tak uchazeč nemůže napadnout průběh výběrového řízení u ÚOHS," řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Premiér Petr Fiala (ODS) k podaným odvoláním řekl, že problémy s tendrem na stavbu nových jaderných bloků neočekává. Kabinet si podle něj byl historie sporu KHNP s Američany vědom a záležitosti jsou ošetřeny. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je příliš brzo na to, aby se mluvilo o zpochybnění celé soutěže. "Znamenalo by to, že bychom tak zpochybňovali každou soutěž, kde zazní nějaká námitka nebo musí rozhodovat ÚOHS," řekl ministr. Zdůraznil, že jde o spor mezi uchazeči. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou podobné kroky neúspěšných uchazečů, kterými se snaží bojovat za své zájmy, v podobných případech obvyklé. Připomnělo, že tendr vyhodnocovalo 200 odborníků na právo, ekonomiku a především energetiku.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před EDF. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.