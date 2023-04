české obilí možná spálíme

Čeští zemědělci mají na skladech nadbytek obilí, důvodem je dovoz pšenice z Ukrajiny. Ta podle navíc podle Zemědělského svazu ČR nekvalitní.

Ten se obává, že "naše mnohem kvalitnější obilí vypěstované podle standardů EU nebudeme mít kam uskladnit. Pokud k tomu dojde, může se stát, že si lidé budou kupovat méně kvalitní mouku a pečivo z ukrajinského obilí, zatímco čeští zemědělci budou muset svou úrodu spálit", varuje svaz.

Na dovoz z Ukrajiny si stěžují zemědělci v Polsku, Slovensku, Maďarsku a dalších zemích. Zmíněné tři země už zakázaly dovoz obilí a dalších komodit z Ukrajiny. Zdůvodňují to ochranou domácích zemědělců a zdraví spotřebitelů. Na Slovensku se v jedné ze zásilek objevily zbytky pesticidů, tamní vláda proto zakázala i zpracování ukrajinského obilí.

České ministerstvo zemědělství zákaz dovozu ukrajinského obilí nechystá, protože by to bylo v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU i Světové obchodní organizace.