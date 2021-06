Altner neměl rozhodující podíl na získání Lidového domu, vypověděl Blanický

Zdeněk Altner neměl podle Pavla Blanického rozhodující podíl na získání Lidového domu pro ČSSD. Blanický, který politickou stranu v 90. letech zastupoval před Altnerem, to v pátek řekl u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se zabývá sporem mezi dědici zemřelého právníka a sociálními demokraty. Altnerovi potomci s jeho tvrzením nesouhlasí. Podle původního verdiktu soudu, který zrušil Nejvyšší soud, měla ČSSD dědicům vyplatit přes 300 milionů korun za právní služby, které jí Altner poskytl ve sporu o její sídlo, Lidový dům. ČSSD nárok odmítá.

U soudu v pátek Blanický vypovídal jako jediný svědek, zbylí se omluvili. Hlavní líčení bude pokračovat v říjnu.

Smlouvu o zastupování ČSSD uzavřel s Altnerem v roce 1997 tehdejší šéf strany, současný prezident Miloš Zeman. Sociální demokracie následně ve sporu o Lidový dům uspěla. Blanický stranu zastupoval od roku 1994 do začátku roku 1997.

Obvodní soud Altnerovi v minulosti přiznal za jeho služby 18,5 milionu korun a také smluvní pokutu 318 milionů, rozsudek však Nejvyšší soud zrušil. V rozhodnutí uvedl, že smluvní ujednání o odměně pro Altnera za právní služby nebylo dostatečně určité. Není podle něj také jasné, co konkrétně advokát pro stranu vykonal. Altner již zemřel, odměny se nyní domáhají jeho potomci Patrik a Veronika.

"Kdyby doktor Altner postupoval důsledně a doložil všechny skutečnosti, které jsou potřeba pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, nebo jejích nových orgánů, tak to (spor o Lidový dům) nemuselo dojít až k Ústavnímu soudu," řekl v pátek u obvodního soudu Blanický.

Podle něj je mýtus to, že by Altner měl hlavní zásluhu na získání Lidového domu pro ČSSD, vše rozhodující se podle jeho slov projednávalo ve sporu, který Altnerovu zastupování předcházel. V tom bylo podle Blanického potřeba odvrátit "útok" ministerstva financí, které namítalo, že byl Lidový dům znárodněn. To podle Blanického nebyla pravda. Altner měl pak podle Blanického na starosti rejstříkové řízení, které je podle jeho názoru spíše administrativní záležitostí.

Altnerova dcera Veronika v reakci uvedla, že Blanického tvrzení neodpovídají realitě, což u soudu plánuje doložit i listinnými důkazy. Blanický podle ní úmyslně po dohodě s ČSSD bagatelizuje zásluhy jejího otce.

"Myslím, že se prokazuje čím dál tím víc, že tvrzení sociální demokracie, že náš otec neposkytl v této věci žádné právní služby ani že si nezaslouží odměnu v této věci, není pravdivé," řekla také novinářům.

Soudkyně Dagmar Stamidisová má v plánu v říjnu vyslechnout další svědky. V pátek chtěla mimo jiné vyslechnout notáře Václava Halbicha, jenž loni za práci, kterou odvedl pro ČSSD ve sporu o Lidový dům, vysoudil 16,8 milionu korun. Halbich ale soudu zaslal dopis, podle kterého se jednání ze zdravotních důvodů zúčastnit nemůže. Soudkyně tak musí zvážit, v jaké podobě se jeho výpověď uskuteční.

Altnerovi potomci v pátek avizovali, že zvažují také navržení výslechu bývalého předsedy ČSSD Jiřího Paroubka nebo bývalého místopředsedy strany Zdeňka Škromacha.