Billboardy mizí, i když na silničáře jejich majitelé volají policii

Od dálnic se podařilo od září 2017 k čtvrtečnímu dni odstranit 920 ze zhruba 1500 nelegálních billboardů. Další reklamní zařízení jsou zakryta a budou odstraněna. Při sněmovních interpelacích to ve čtvrtek řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Další stovky nepovolených poutačů jsou u silnic první třídy.

Se sundáváním nelegálních reklamních zařízení silničáři začali na podzim 2017, kdy začal platit zákaz reklam v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy. Ve čtvrtek začali silničáři demontovat nepovolené reklamy z dálničních mostů, během následujících dnů či týdnů by jich z nich mělo zmizet téměř 200.

"Nejvíce reklamních zařízení bylo odstraněno z dálnice D1, dále z dálnice D2 a z D5. U zbývajících reklamních zařízení ministerstvo dopravy pokračuje ve zkoumání, zda jsou provozována v souladu s právními předpisy," popsal ministr. Pokud nejsou v souladu se zákonem, vyzývá ministerstvo vlastníky k jejich odstranění. "Pokud by vlastníci reklamních zařízení sami chtěli tato zařízení odstranit, bylo by jich v současné době minimum. Odstranit nelegální reklamní zařízení přitom měli do září roku 2017," poznamenal ministr.

Uvedl, že vlastníci billboardů činí obstrukce a při samotné demontáži volají na pracovníky Ředitelství silnic a dálnic policii s poukazem na to, že to jejich majetek a ŘSD nemá právo billboardy odstraňovat. Do jara letošního roku silničáři sami odstranili 94 zařízení.

Informoval také, že na základě několika ukončených soudních sporů se ministerstvo vrátilo k reklamám umístěných na mostních objektech nad dálnicemi. Ředitelství silnici a dálnic v této souvislosti vyzvalo v poslední době k odstranění celkem 196 takových nelegálních reklamních zařízení, protože se nacházejí v ochranném pásmu dálnic. "Jejich odstranění se dá očekávat v řádu několika dnů, maximálně týdnů," dodal ministr dopravy.

Další stovky nelegálních billboardů zůstávají také kolem silnic první třídy. Ty jsou pod správou jednotlivých krajů, některé z nich dosud odstranily pouze několik desítek nelegálních reklam. Před začátkem platnosti zákazu napočítali silničáři kolem dálnic a silnic první třídy celkem 3000 nepovolených zařízení.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná od předloňského září. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.