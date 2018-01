Billboardy od Horáčka se Drahošovi do kampaně nezapočítají

Kandidát na prezidenta České republiky Jiří Drahoš může ve druhém kole prezidentských voleb nabídnutou podporu ostatních kandidátů, kteří z prvního kola voleb nepostoupili, přijmout, aniž by si ji musel odečítat z finančního rozpočtu na kampaň. Na informaci upozornil deník Právo.

Každý kandidát může za svou kampaň utratit celkem 50 milionů (40 v prvním, dalších 10 případně ve druhém kole, pozn. red.). Drahoš prozatím utratil 34 milionů. Naproti tomu jeho protikandidát ve druhé volbě, současný prezident Miloš Zeman, i přes svá stanoviska, že žádnou kampaň nevede, vynaložil 17 milionů.

Drahošovi tedy zbývá v následujících dvou týdnech, než se půjde k finálnímu hlasování, maximální útrata 16 milionů. To Zeman může utratit až dvojnásobek. Jeho vyzyvateli už však nabídl poražený z prvního kola Michal Horáček (kampaň ho vyšla na 30 milionů, pozn. red.) své zaplacené billboardy zcela zdarma.

A možná je i podpora dalších neúspěšných kandidátů Marka Hilšera, Pavla Fischera, Mirka Topolánka či Vratislava Kulhánka. Ti všichni veřejně vyjádřili někdejšímu předsedovi Akademie věd ve druhém kole podporu. Pouze Petr Hannig je pro stávající hlavu státu. Jiří Hynek své stanovisko ještě neprozradil.

Finanční rezervy mohou vytvořit velkou sílu

Pro Drahoše je potěšující fakt, že nabídnuté billboardové plochy či další podobné formy podpory nebude Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran 68letému rodákovi z Jablunkova započítávat.

"Bylo by absurdní, abychom započítávali do limitu kandidáta i to, když se v jeho prospěch či neprospěch budou vyjadřovat ostatní kandidáti," sdělil Právu Jan Outlý z dohledového úřadu. "Je na tom zajímavé, že žádný z nich nevyčerpal limit 40 miliónů korun. Pokud by se započítaly ty rezervy, tak to může vytvořit velkou finanční sílu, která může promluvit ve zbývajících 14 dnech," dodal.

S Outlým souhlasí i kolega Jiří Navrátil. "Výklad úřadu bude patrně takový, že všichni kandidáti jsou z hlediska financování kampaně kandidáty až do konce druhého kola. A mohou tedy vynakládat finanční prostředky. Takové plnění u neúspěšného kandidáta je tedy nutné započítat do čtyřicetimiliónového limitu pro první kolo neúspěšného kandidáta," objasnil Navrátil situaci.

Útrata i v řádu jen desetitisíců

Tři dny před prvním kolem museli všichni prezidentští kandidáti zveřejnit informace o financování své kampaně a seznam dárců a nejinak tomu bude i před kolem druhým. Nevyčerpané darované prostředky pak po skončení voleb musejí dát na charitu.

Ze zveřejněných informací vyplynulo, že nejméně na kampaň vynaložil Petr Hannig (50 tisíc, pozn. red.), naproti tomu Mirek Topolánek, který se do boje o Hrad zapojil až "za pět minut dvanáct", utratil 13 milionů.

Efektivní kampaň vzhledem k procentuálnímu úspěchu vedl Marek Hilšer, který utratil necelého půlmilionu. Podobně na tom byl i Jiří Hynek. Pavel Fischer, jenž skončil na třetím místě, utratil 5,5 milionu, přičemž celkově vybral skoro sedm.