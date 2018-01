"Borat" za Čechy zatáhl pokutu, pak s nimi šel na pivo

Když loni v listopadu dostala skupinka Čechů v kazachstánské Astaně pokutu za výtržnictví, neboť se ve městě fotili v Boratových plavkách ze stejnojmenného filmu, rozhodl se představitel Borata, Sacha Baron Cohen, že pokutu za ně zaplatí. Slovo dodržel a s Čechy se dokonce nyní setkal osobně v Londýně.

Když se o incidentu, díky němuž se Češi dostali do světových médií, Cohen dozvěděl, okamžitě zareagoval na svém facebookovém profilu. Napsal, ať ho dotyční zkontaktují s tím, že by za ně rád pokutu zaplatil.

To se nakonec opravdu stalo, anglický herec dodržel své slovo a dokonce se s Čechy setkal osobně v Londýně. "Sešli jsme se v restauraci na Trafalgar Square a bylo to ve velmi přátelském duchu. Bavili jsme se chvíli o nás, chvíli o něm a chvíli o samotné akci a jeho filmech. Předali jsme mu nějaké dárky a on zase nám, " řekl pro iDNES.cz Tomáš Sekanina, jeden z šestice kamarádů, kteří v Astaně svým výstředním chováním pobouřili tamní policii.

Skupina původně po Cohenovi peníze na zaplacení pokuty nechtěla. Herec ale trval na svém, a tak se nakonec společně domluvili, že peníze dají na charitu. "Asi za tisíc korun jsme přes Člověka v tísni koupili kozu do Nepálu se vzkazem, že bychom si přáli, aby došla pěšky do kazašské Astany. A zbytek, asi 17 tisíc, jsme se dohodli, že dáme na kliniku dětské chirurgie v Motole," upřesnil Sekanina.

Samotný 46letý Cohen, který je kromě Borata známý také z filmů Diktátor či Hugo a jeho velký objev, sdílel na Facebooku společnou fotku Markuse Kruga. Ten je jinak známý svou spoluprací s netradičním internetovým bavičem Kazmou (Kamilem Bartoškem). Cohen ke společné fotografii dodal: "Našel jsem je. Děkuji svým českým přátelům za to, že jsem si s nimi mohl dát pivo."