Brabec k cílům OSN: Extrémní chudobu u nás neznáme

Ze 169 částí 17 cílů udržitelného rozvoje, jež přijala Organizace spojených národů v roce 2015, se jich Česka týká 163, řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) při zahájení Fóra udržitelného rozvoje. Polovinu z podcílů Česko už naplnilo nebo aktuálně naplňuje, doplnil. Ze 17 obecných závazků však alespoň z poloviny země dosud naplnila jediný.

Česká republika si podle Brabce nejlépe vede v případě prvního cíle: vymýcení chudoby ve všech jejích formách. To je právě jediným už naplňovaným cílem. "Extrémní chudobu u nás neznáme. Avšak 30 procent lidí se pohybuje na hranici ohrožení příjmovou chudobou, pokud do nich zahrneme také exekuce a insolvence. Například v Ústeckém kraji je to významný problém," řekl ministr.

Dalšími oblastmi, ve kterých je na tom Česko relativně dobře, jsou podle něj genderová rovnost, hospodaření s vodou nebo průmysl, inovace a infrastruktura. Poznamenal však na příkladu rovnosti žen a mužů, že ač je trend pozitivní a některé podcíle v těchto oblastech ČR naplňuje, ambiciózní cíle agendy zůstávají poměrně daleko.

Jako stále problematické aspekty zmínil například to, že počet sociálně vyloučených lokalit se v posledních desetiletích zdvojnásobil a vzrůstá podíl lidí pociťujících diskriminaci nebo že učitelé stárnou a stát má rezervy v jejich platovém a společenském ocenění. "Jsem přesvědčen, že tato i minulá vláda udělala celou řadu kroků. Dluh je tam ale velký a není snadné jej vyrovnat," řekl Brabec.

Podle ministra je také nutné výrazně zvýšit inovační aktivitu v podnicích nebo propojit akademickou a aplikační sféru. Česko také musí usilovat o potravinovou soběstačnost a udržitelné zemědělství, což má podle Brabce úzkou souvislost s klimatickou změnou.

Ministr se v pondělí zúčastnil zahájení světové konference o klimatu v Katovicích. "Měl jsem z toho dost pesimistický pocit. Několikrát tam už v úvodních prezentacích zaznělo, že čas vypršel," řekl. "Lidstvo na to zatím není připraveno. Před třemi lety jsme si možná mysleli, že se stačí dohodnout a pak to půjde samo. Teď bojujeme s tím, že budoucí kroky budou bolet, že se něčeho budeme muset vzdát," doplnil. Ve dnech 11. a 12. prosince se Brabec konference zúčastní znovu.

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj byla přijata na summitu OSN v září 2015. Obsahuje 17 závazků, které by do roku 2030 měly vést například k vymýcení extrémní chudoby a hladu, zdravému životu, spravedlivému vzdělávání, genderové rovnosti, dostupnosti vody nebo přijmutí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu. Do podmínek ČR převádí relevantní cíle Strategický rámec ČR 2030, jehož implementační plán v říjnu schválila vláda.