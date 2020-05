Bývalý imám u odvolacího soudu neuspěl, půjde na deset let do vězení

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc k účasti na teroristické skupině a financování terorismu má odpykat deset let ve vězení. Trest mu dnes potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Samerovu bratru Omarovi uložil trestní senát jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková má za mřížemi strávit šest let. Manželé jsou však stíháni jako uprchlí, soud vynesl rozsudek v jejich nepřítomnosti.

"Co se týče viny, nemáme nejmenších pochybností," prohlásil při odůvodnění verdiktu soudce Alexander Károlyi. Soud podle něj vycházel z přiznání Shehadeha, výpovědí svědků a ze záznamů konverzace trojice přes mobilní aplikace. "Ty důkazy jsou zcela neoddiskutovatelné," dodal.

Shehadeh v listopadu 2016 pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Později zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Teroristické organizaci také přes prostředníky několikrát poslal peníze.

Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou. Obhájci manželské dvojice pak tvrdili, že se jejich klienti, zejména Hudková, na činnosti teroristické skupiny aktivně nepodíleli.

Soud ale argumenty právníků neuznal. Podle soudce ke spáchání trestného činu stačí, že se dvojice k organizaci připojila. Omar i Hudková se cvičili ve zbrani, muž později trénoval další bojovníky. Odvolací senát odmítl i tvrzení Shehadeha, že peníze, které do Sýrie posílal byly určeny zraněným a potřebným, a ne na teroristické účely.

Soud se vrátil i k námitkám, že se trestné činy účast na teroristické skupině a financování terorismu do trestního zákoníku dostaly až v roce 2017. Ani podle něj to ale neznamená, že by před tím jeho jednání nebylo trestné, pouze se kvalifikovalo jinak.



Odsouzený ani nevstal

Shehadeh již u hlavního líčení uvedl, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, protože nerozhodují podle islámského práva šaría. Při vynášení rozsudku odmítl povstat. "Nerespektuji vaši legislativu," odůvodnil to. Podle státního zástupce Marka Bodláka svým chováním u hlavního i odvolacího jednání ukázal, jak si radikální islamisté představují soužití s většinovou společností. "Já si myslím, že se tím naprosto demaskoval," řekl novinářům žalobce.

Bodlák je s rozsudkem spokojen. Dovolání zváží obhájce Hudkové Juraj Koprda, který navrhoval pro svoji klientk u zproštění obžaloby. "Rozhodnutí bylo očekávané," prohlásil. Advokáti Shehadeha a jeho bratra se k verdiktu nevyslovili.

Po Omarovi a jeho ženě policie dále pátrá. Bodlák dříve uvedl, že o nich měl poslední informace v říjnu 2017. Dodal, že o nich nemá žádné nové informace. Shehadeh v minulosti prohlásil, že se s nimi naposledy zkontaktoval v polovině roku 2018. Také Koprda uvedl, že nemá tušení, kde se jeho klientka pohybuje.

O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby již před několika lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. V roce 2017 odjel z Česka, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do Česka byl převezen v listopadu 2018 a od té doby je ve vazbě.