Čas vyzvedávání dětí ze školy a kroužků je tady! Na co si dát pozor při jízdě v autě?

Děti už jsou zase zpátky ve školních lavicích, což pro rodiče znamená jediné - vyzvedávání ze školy, kroužků nebo tréninku se opět stává denním chlebem. Ať už své děti vezete kamkoliv, je potřeba dát si pozor na rizika, která mohou být s autem spojena. Na co byste si měli dát pozor a na co úplně zapomenout?

Tahle kontrolka? Svítí už dlouho

Rozsvícené kontrolky nemá nikdo rád! Mnohdy se je proto snažíme ignorovat a přehlížet co nejdéle. Pravda je, že v některých případech po čase zmizí, na to se ale rozhodně nevyplácí spoléhat. V opačném případě totiž může značit závažný technický problém. Neustálé opravy vozu stojí hodně peněz, což často vede k záměrnému oddalování. Ale právě stav vozidla je nejen při cestování s dětmi klíčový! Snažte se proto takové věci nepodceňovat. Maximální bezpečí a komfort bez jakýchkoliv starostí můžete mít prostřednictvím operativního leasingu. "Dostanete nový automobil, ale také asistenční službu, která vám je k dispozici 24 hodin denně. Kromě toho získáte svého osobního Account manažera, který vám pomůže ve všech situacích. Na vás bude už jen tankování a nemusíte se tím pádem stresovat kvůli žádné kontrolce ani závadě," říká Monika Vocílková ze společnosti Arval.

Vždyť je to za rohem

Častá věta "Jedeme jenom za roh" může být pro naše nejmenší osudná. Většinou jsou to děti, které všemožně přemlouvají své rodiče, aby se nemusely poutat, protože je přeci obchod nebo škola kousek. A i v tomto případě je velmi snadné podlehnout pomyslnému nátlaku, určitému pohodlí nebo lenosti a prostě to "risknout". Ať už vás čeká v autě pět minut, nebo hodina, rozhodně tento krok nepřeskakujte a vaše dítě připoutejte! Zabere vám to pouhou chvilinku a budete mít jistotu. Nikdy nevíte, co se za "pouhým" rohem může stát.

Usadím ji vpředu?

Od roku 2006 je podle zákona možné vozit děti i na sedadle spolujezdce. Nezapomínejme ale na to, že je přezdívané jako sedadlo smrti. Podle statistik nehodovosti je nejbezpečnější místo vpravo vzadu. Proto byste dcerku nebo syna měli posadit právě tam, tedy za spolujezdce. Jedním z důvodů je i ten fakt, že má spoustu řidičů tendence věnovat se dítěti na předním sedadle na úkor řízení. Není však dobré ani otáčet se za ním dozadu. Pokud o něm chcete mít maximální přehled, pořiďte si do auta zpětné zrcátko pro děti. A jestli se přeci jenom rozhodnete dítě v autosedačce převážet vepředu, nezapomeňte vypnout airbag!

Sedačka, podsedák, nebo pás?

Cestování na sedadle spolujezdce už není omezeno dvanáctiletou hranicí, dítě ovšem musí mít autosedačku přiměřenou svému věku. "Do sedmi až deseti let by měly děti cestovat v autosedačce, od deseti je pak dobré zvolit podsedák, díky němuž bude pás správně obepínat celé tělo. Cestovat pouze s pásem potom mohou při splnění jedné ze dvou podmínek - váha 36 kilo nebo výška 150 centimetrů," uvádí na svých webových stránkách BESIP. Za porušení jednoho z pravidel si řidič vyslouží čtyři trestné body.

Mami, mám hlad

Není nic horšího než hladové dítě. Na delší cesty se proto snažíme vymyslet všechno možné, abychom je zabavili, včetně svačinek. Pokud ovšem nastane situace, že budete muset za volantem prudce zabrzdit, může jim kousek jídla velmi snadno zaskočit. Proč si neudělat raději pauzu někde u cesty? Děti se aspoň na chvilku provětrají, nasvačí a vy si odpočinete od řízení.