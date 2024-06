Češi ve 14:00 začali rozhodovat o přeobsazení 21 křesel v Evropském parlamentu

Češi dnes ve 14:00 začali popáté v historii rozhodovat o přeobsazení 21 křesel v Evropském parlamentu. Vybrat si mohou kandidáty jednoho ze tří desítek politických stran, hnutí nebo jejich koalic. Mezi první voliče bude tradičně patřit řada politických lídrů včetně prezidenta Petra Pavla.

Volební místnosti budou otevřeny dnes do 22:00 a po noční přestávce v sobotu od 08:00 do 14:00. Výsledky ale budou zveřejněny až v neděli hodinu před půlnocí, protože se musí čekat na uzavření volebních místností v Itálii. Česko a Itálie, kde se bude hlasovat o víkendu, jsou jedinými státy EU se dvěma volebními dny.

Výsledky hlasování během sobotního odpoledne převezme od okrskových volebních komisí Český statistický úřad, který až do nedělního večera data uloží do zabezpečeného systému. "Dalo by se říci, že se proces zpracování v sobotu večer zmrazí, aby pokračoval v neděli večer, kdy proběhne celková sumarizace výsledků a přepočet hlasů na mandáty. Oproti jiným typům voleb tak voliči nebudou moci sledovat průběžné výsledky," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Svého volebního práva může využít více než osm milionů českých voličů. Při minulých eurovolbách před pěti lety přišlo hlasovat jen zhruba 29 procent z tehdejších 8,3 milionu voličů. Loni v prezidentských volbách mohlo hlasovat 8,2 milionu voličů.

V boji o křesla v europarlamentu podle volebního webu zůstává 674 kandidátů, na jeden mandát českého europoslance tak připadá v průměru 32 uchazečů. Mezi kandidáty je 245 žen, což představuje 36,4 procenta z celkového počtu kandidátů. "Jedná se o nejvyšší procentuální zastoupení kandidujících žen v historii voleb do Evropského parlamentu na území Česka," upozornil ČSÚ v tiskové zprávě.

Volit mohou čeští občané, kteří nejpozději ve druhý den voleb, aktuálně tedy v sobotu 8. června, dosáhnou 18 let. Vybírat české europoslance mohou také cizinci ze zemí EU, pokud však splnili zákonem požadované náležitosti.

Vítězství v evropských volbách obhajuje hnutí ANO, které v minulých volbách v roce 2019 získalo šest mandátů. ODS obsadila čtyři europoslanecká křesla, Piráti tři a TOP 09 dvě, stejně jako SPD a KDU-ČSL. Po jednom mandátu získaly STAN a KSČM. O návrat do Evropského parlamentu se pokoušejí Sociální demokracie a Svobodní, pro ostatní uskupení by zisk alespoň pěti procent hlasů znamenal premiérový vstup mezi europoslance.