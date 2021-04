České dráhy v květnu dál posílí dopravu mezi Prahou a Ostravou

České dráhy od 7. května znovu posílí spoje na páteřní trase mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou. Do provozu se například vrátí další vlaky pendolino, celkem tak bude na trase jezdit 11 párů dálkových vlaků Českých drah, oznámil ve středu dopravce. Dopravu, kterou omezovala koronavirová krize, postupně obnovují i další dopravci. V posledních týdnech roste poptávka cestujících, v současnosti jich jezdí vlaky asi polovina proti normálu.

Dráhy obnoví v květnu na trati provoz dalších dvou párů vlaků pendolino, celkem tak budou na trase jezdit tři v každém směru, a to zejména v době dopravní špičky. Kapacitu provozu dále rozšíří i linky IC. Vedle toho budou dál fungovat i vlaky, které jezdí už v současnosti. Dopravu mezi Prahou a Ostravou dráhy posilovaly už v minulých týdnech, vlaky navíc přidávaly i na jiných tratích. Do téměř plného provozu se tak vrátily například spoje z Prahy na západ Čech, v závěru dubna pak posílí doprava vlaků z Prahy do Českých Budějovic, Děčína, Vsetína, Žiliny nebo nočních spojů z Břeclavi do Budapešti.

Omezený provoz pendolin i dalších vlaků dráhy využily k preventivním prohlídkám a servisu vozidel, které vyžadují více času. Šlo například o kompletní výměnu mezivozových datových kabelů, preventivní výměnu dvojkolí, zostřené prohlídky nástupních dveří a další.

Dopravu po uvolnění některých vládních protikoronavirových opatření v minulém týdnu začali obnovovat i ostatní dopravci. RegioJet v minulých týdnech zintenzivnil provoz na železnici mezi Prahou a Moravou, vedle toho postupně obnovuje i své autobusové linky, a to i do zahraničí. Leo Express v polovině dubna vrátil do provozu zhruba 75 procent svých dálkových vlaků. Společnost chce zároveň postupně přidávat i další spoje. Některé autobusové spoje z Prahy do Liberce, Mostu nebo Karlových Varů obnoví v závěru měsíce i FlixBus.