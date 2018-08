Československé letectví bude připomínat lípa v Kunovicích

Vysazením lípy poblíž areálu leteckého muzea a slavnostním přeletem několika letadel připomněli ve čtvrtek piloti v Kunovicích na Uherskohradišťsku výročí 100 let od vzniku Československa a československého letectva. Šlo o součást akce nazvané Lípy z nebe aneb 1000 mil nad Československem 1918, kterou zorganizovala skupina letců ze spolku Aviatické sdružení Bohemia. Za čtyři dny při ní piloti přeletí celé území prvorepublikového Československa, řekl předseda sdružení Dušan Skála.

"Lípa i oblet mají znamenat, že si vážíme a chceme uctít památku těch, kteří stáli při zrodu státu. Kteří za něj bojovali za celé období, ať už to byli legionáři na začátku a teď na konci ti tři hoši, kteří zahynuli v Afghánistánu. No a taky všech těch, kteří tvořili historii československého letectví, od pilotů až po ty, co stojí u montážních linek a vyrábějí letadla," uvedl Skála.

Přeletu se podle něj účastní celkem 11 letadel výhradně československé výroby. Nejstarším z letadel je model M1 Sokol, navržený ještě za druhé světové války a vyrobený v roce 1947 v Chocni.

S letounem L200 Morava do Kunovic přiletěl Libor Smolík. Stroj podle něj pochází z roku 1962, v minulosti létal v Polsku a Maďarsku jako sanitní letoun. "Jeho zvláštností je to, že oproti standardním Moravám má tento na břiše otevírací dvířka, takzvanou pumovnici, odkud se shazovaly balíky s léky. U jiných letadel jsem to neviděl, je to taková kuriozita," řekl Smolík.

Spolu s kolegy ze sdružení uletí do neděle nad územím bývalého Československa přes 1600 kilometrů. "Jsem profesionální pilot, jsem zvyklý trávit denně 12 hodin ve službě za kniplem letounu, takže pro mě na tom není nic nenormálního. Ale věřím tomu, že pro někoho, kdo na to není zvyklý, to svým způsobem namáhavé může být," uvedl Smolík.

Putování skupiny letadel začalo ve čtvrtek ve středočeských Vodochodech. Na své cestě vysadí piloti celkem sedm lip. Kromě Kunovic stojí od čtvrtka stromy také ve zmíněných Vodochodech a v Chebu. S jejich vysazením počítají letci také v Nitře, Popradu, Přerově a Hradci Králové, kde skupinový přelet vyvrcholí na nedělním leteckém dni.