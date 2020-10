Charita udělá radost více než třem stovkám ukrajinských dětí

Olomoucká arcidiecézní charita (ACHO) otevřela databázi s profily 363 ukrajinských dětí, kterým mohou zájemci z celé České republiky splnit vánoční přání. Děti vybírají do seznamu sociální pracovníci, cílí především na ty z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin. Projekt s názvem Vánoční balíček pořádá ACHO podvanácté a každoročně se setkává s velkým ohlasem. Dárky posílají nejen lidé, ale i školy či firmy. Sdělila to mluvčí charity Karolína Opatřilová. Loni bylo vybráno 381 dětí a charita odvezla na Ukrajinu více než tunu dárků.

"Vánoční balíček, to je radost pro děti a rodičům pomáhá v jejich tíživé finanční situaci. Osamoceným dětem bez rodičů dává naději, že na světě nejsou samy, a je to pro ně velkým zážitkem. Pro nás je největší odměnou, že dokážeme inspirovat některé děti k tomu, aby samy pomáhaly," uvedla koordinátorka projektu Khrystyna Novodvorska.

Lidé, kteří se chtějí do akce Vánoční balíček zapojit, se mohou obrátit v olomoucké arcidiecézi na zdejší charity. Bližší informace najdou na webu www.charitaproukrajinu.cz, kde je také odkaz na databázi.

"Než lidé dárečky pořídí, je však třeba dbát našich pravidel. Balíček pro jedno dítě by měl obsahovat pouze nové věci, a to v hodnotě okolo 1000 korun. Do balíčku nepatří cukrovinky a jeho hmotnost by neměla přesáhnout čtyři kilogramy, v letošním roce je třeba dodržet ještě jedno nové pravidlo, a to přiložit seznam věcí, které jsou obsahem balíčku," doplnila Novodvorska. Na nejbližší charitu by měli zájemci balíček doručit nejpozději do 1. prosince.

V seznamu se zájemci dozví věk dítěte i velikost oblečení a obuvi, ale i jejich vánoční přání. Nechybí mezi nimi například oblečení, obuv a hračky. Některé děti požádaly i o dopis. Letos vánoční balíčky poputují dětem v Bortnykách, Lopatynu či Ternopilu.

ACHO pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Podílela se tam na vybudování několika moštáren, pomohla pořídit traktory či vybavení dílen. Pomáhala zde i v souvislosti s válečným konfliktem. V minulosti zde vybudovala psychosociální centra a do země poslala kamiony s oblečením. V projektu Vánoční balíček charita obdarovala dosud 3026 dětí.