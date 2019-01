Co se stane s našimi účty na sociálních sítích, když zemřeme?

Co se stane s našimi účty na sociálních sítích poté, co zemřeme? Ve věku, kdy má svůj facebook, instagram či twitter skoro každý, je zcela logické, že mnoho účtů už jejich původní uživatelé nenavštíví. Jako to jednotlivé platformy řeší? To zjišťoval server The Independent.

Na facebooku od jeho založení zemřely už miliony lidí. Podle ABC průměrně zemře osm tisíc uživatelů denně. Jak to tedy společnost Marka Zuckerberga řeší? Nejprve zavedla možnost "památkového účtu" - kdokoliv mohl nahlásit úmrtí uživatele, čímž by zablokoval veškeré aktivity účtu včetně upozorňování na narozeniny dotyčného člověka.

Od roku 2015 zavedl pro uživatele možnost "pověřené kontaktní osoby". "Pověřená kontaktní osoba je někdo, koho zvolíte, aby se staral o váš účet, pokud dojde k jeho zvěčnění. Po zvěčnění účtu bude pověřená kontaktní osoba mít možnost třeba napsat na váš profil připnutý příspěvek, aktualizovat profilový obrázek a úvodní fotku nebo požádat o odebrání vašeho účtu," píše facebook ve svém centru nápovědy. Pověřená osoba nicméně nemůže odebírat nebo měnit již sdílené příspěvky ani číst soukromé zprávy.

Podobné podmínky má i instagram. Na žádost rodinného člena s doložením důkazu o úmrtí daného uživatele sociální síť účet zcela odstraní. Rovněž ale nabízí také možnost zachování účtu v podobě jakéhosi on-line memoriálu s posledním připnutým příspěvkem.

Jinak už to je na twitteru, kde existuje pouze možnost deaktivovat účet. K tomu potřebují členové rodiny kopii svého občanského průkazu a rovněž potvrzení o úmrtí dané osoby. Také Pinterest deaktivuje účet, zažádá-li o to člen rodiny. Sociální síť nicméně dodává, že nikomu neposkytne žádné osobní informace o účtu.

Co se týče e-mailu, tak Gmail dokonce kromě zrušení účtu nabízí také za určitých podmínek přístup k obsahu e-mailové schránky zemřelého.