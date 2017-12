Dávky na bydlení se zvýší. Stát ale zpřísní podmínky

Dávky na bydlení se od ledna mírně zvýší. Zvedají se totiž takzvané normativní náklady, z nichž se pomoc potřebným od státu vypočítává. Změní se ale také pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. Lidé budou muset úřadu práce pravidelně dodávat přehled plateb a vyúčtování záloh, jinak o peníze od státu přijdou. Nové normativy upravuje vládní nařízení a pravidla vyplácení dávky pak novela o sociální podpoře, které začínají platit na Nový rok.

Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemník, který je v bytě trvale hlášený, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde 30 procent příjmu. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi normativem a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů.

Novela zpřesňuje výčet nákladů na bydlení a zavádí novou podmínku pro vyplacení příspěvku. Aby ho člověk dostal, bude muset podrobně rozepsat jednotlivé položky výdajů a uvést, jestli je hradí zálohově. Vyúčtování záloh pak musí úřadu práce dokládat minimálně jednou ročně. "Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok, nebo mu úřad práce dávku odejme," uvedlo ministerstvo práce. Dosud stačilo doložení paušální částky za bydlení.

Vedle příspěvku na bydlení se vyplácí také doplatek. Má dorovnat výdaje na bydlení tak, aby lidem zbylo na živobytí.

Dávky na bydlení se od ledna mírně zvednou, a to díky úpravě normativů. Do nich se podle ministerstva práce promítl růst nájemného i cen elektřiny a služeb, ale současně také pokles cen plynu a teplé vody. Vláda stanovuje normativní náklady podle velikosti bydliště, počtu osob v domácnosti a cen. Zvednou se o několik desetikorun až stokorun.

Rozdíl mezi Prahou a ostatními

V Praze budou stanovené náklady od ledna podle počtu lidí v domácnosti v nájmu 7870 až 18 827 korun a ve vlastním či družstevním bytě od 4420 do 11 298 korun. Letos se pohybují v nájemním bytě od 7720 do 18 577 korun, ve vlastním či družstevním pak od 4357 do 11.244 korun.

V dalších místech republiky jsou náklady nižší než v hlavním městě. Nejmenší jsou v obcích a městech s méně než 10 000 obyvateli. V nájemních bytech se od ledna budou podle počtu členů domácnosti a velikosti bydliště pohybovat od 4844 do 15 282 korun, dosud jsou od 4763 korun pro jednu osobu do 15.112 korun. Ve vlastních a družstevních bytech se mimopražské normativy neliší od normativů v hlavním městě - od ledna budou činit 4420 až 11.298 korun místo letošních 4357 až 11 244 korun.

Když Sobotkova vláda v listopadu nové normativy schvalovala, měl k nim výhrady tehdejší ministr pro lidská práva. Podle něj částky nezohledňují skokový nárůst nájmů v Praze a větších městech. Reálná hodnota dávek tak v příštím roce poklesne, uvedl tehdy ministrův tým. Podle Rady seniorů ČR by se normativní náklady měly upravit tak, aby po zaplacení bydlení samotným lidem zbylo aspoň 170 korun na den.

Výdaje na dávky na bydlení v minulých letech každoročně rostly, i když se podmínky zpřísnily a peníze od státu dostávalo méně lidí. Letos jsou náklady nižší. Na příspěvek na bydlení se do konce září vydalo 6,57 miliardy, loni přes sedm miliard korun. Do doplatku na bydlení putovalo od ledna do září 1,85 miliardy, tedy zhruba o 340 milionů méně než v prvních třech loňských čtvrtletích.