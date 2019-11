Debakl odborů? Ty tvrdí, že se zapojila více než polovina škol

Kvůli stávce zůstalo dnes zavřeno 1221 škol. Více než 2700 škol omezilo provoz. Téměř tři tisícovky dalších institucí sice nestávkovaly, stávku ale nějak podpořily. Na tiskové konferenci to dnes řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Do protestu se tak podle ní zapojila víc než polovina škol v Česku.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Odbory proto chtějí ještě jednat ve Sněmovně, aby se ve druhém čtení státního rozpočtu zvýšilo množství peněz určených pro učitele.

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Pracovalo v nich 144.727 učitelů a učitelek.

"Odmítám, že stávka je zpackaná, že neměla žádný důvod a že nic neovlivní. Není to pětina nebo desetina škol, o kterých hovoří pan ministr (školství Robert Plaga, ANO)," řekla Seidlová. Upozornila, že se do stávky zapojila i řada škol, kde neexistuje odborová organizace.

Seidlová také odmítla kritiku, že se stávka uskutečnila velmi krátce po jejím vyhlášení. Podle ní na odbory tlačil čas, chtěly akci prosadit ještě předtím, než vláda schválí nařízení o zvýšení platů. To, že kabinet příslušné nařízení neplánovaně zařadil už na své pondělní jednání a následně schválil, označila Seidlová za podpásovku.

Předseda školských odborů František Dobšík novinářům řekl, že bude ještě jednat ve Sněmovně o možné úpravě státního rozpočtu, aby bylo pro učitele vyčleněno více peněz. Odbory se podle něj zaměří zejména na projednávání rozpočtu ve školském a rozpočtovém výboru, aby bylo možné ve druhém čtení zákona předložit příslušné návrhy. O spolupráci s konkrétními stranami nebo poslanci zatím nechtěl mluvit. Vytvoření příslušných návrhů už avizovali Piráti nebo TOP 09.

Vláda na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky učitelů o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. Odbory chtěly co největší část peněz do základu platu. Požadovaly do tarifů deset procent a zbytek do odměn. Kabinet v pondělí schválil navýšení tarifního základu o osm procent.

Debakl odborů, tvrdí ministr

Ministr školství Robert Plaga (ANO) označil dnešní stávku ve školách kvůli růstu učitelských platů za debakl odborů. Nevidí k ní důvod. Počty zapojených škol, o nichž odboráři mluví, podle ministra neodpovídají obrazu, který odbory o svém protestu vytvářejí. Plaga to dnes řekl na tiskové konferenci.

Odboráři uvádějí, že vláda neplní sliby o růstu platů učitelů. Podle dosavadních zjištění školských odborů se do stávky zapojila víc než polovina škol. Úplně zavřených jich zůstalo přes 1200, provoz omezilo víc než 2700 škol. Téměř tři tisíce dalších institucí vyjádřily protestu podporu.

"Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena. To je iluze, kterou se snaží vytvořit pan Dobšík (předák školských odborů František Dobšík," uvedl Plaga. Podle něj se řada učitelů připojila k protestu ne kvůli požadavkům odborů, ale kvůli podpoře přidávání peněz do školství.