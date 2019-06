Děti v pátek dostanou vysvědčení, skončí školní rok

Ve většině základních a středních škol dostanou žáci v pátek vysvědčení za svou celoroční práci. Zhruba 1,3 milionu dětí tak začnou dvouměsíční letní prázdniny. Kvůli potřebě zajistit bezpečnost zároveň policie zvýší své hlídky a kontroly. S vysvědčením v ruce budou moci děti vyrazit na řadu míst po celé zemi, kde na ně bude čekat zábavní program nebo vstupné zdarma. Předčasně mohl školní rok skončit ve školách, které už začaly s rekonstrukcí.

Kromě učitelů bude vysvědčení v pátek předávat také ministr školství Robert Plaga (ANO). Navštíví první a devátou třídu základní školy v Brně - Jundrově, kam jako dítě sám chodil.

V Česku je zhruba 4200 základních a přibližně 1300 středních škol. Vysvědčení převezme podle statistik ministerstva školství zhruba 941.000 žáků základních škol, z toho přibližně 573 tisíc na prvním stupni. Na střední školy chodilo v denní formě studia kolem 404 tisíc středoškoláků, z nich bylo asi 317 tisíc v maturitních oborech.

Základní školy by mělo opustit kolem 79 tisíc žáků, kteří v tomto školním roce chodili do devátých tříd. Z posledních ročníků víceletých gymnázií by mělo vyjít zhruba 10 tisíc studentů, ze čtyřletých maturitních oborů asi 53 tisíc a z tříletých oborů s výučním listem kolem 24 tisíc žáků.

Počty letošních absolventů ministerstvo zatím nezná, podle informací tiskového oddělení úřadu budou jejich odhady k dispozici až ke konci prázdnin. Řada žáků, kteří složili přijímací zkoušky na střední školy, a úspěšných maturantů bude po prázdninách pokračovat v dalším studiu.

Protože jsou děti poslední školní den často na silnicích neopatrné, posílí policie zejména v okolí škol hlídky. Policisté zároveň zahájí celostátní akci zaměřenou na kontroly prodeje alkoholu či tabáku dětem a hazardní hraní. Vloni při této akci zkontrolovali 9032 lidí a zjistili požití alkoholu u 292 mladistvých. V 17 případech alkohol pily děti mladší 15 let, v šesti případech měli nezletilí starší 15 let u sebe drogy.

S vysvědčením v ruce budou moci děti už v pátek navštívit tradičně různá muzea, zoo, exkurze a jiné akce, které je lákají na zábavní program a snížené vstupné. Počasí by mělo být na začátku prázdnin přívětivé - po současných vedrech očekávají meteorologové v pátek ochlazení asi na 20 až 25 stupňů Celsia, přitom má být slunečno.

Letní prázdniny potrvají dva měsíce. Některé školy přes ně budou rekonstruovat své budovy či stavět nové. Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září. Ministerstvo školství může povolit odklad jeho začátku, pokud se stavební práce za prázdniny nemohou stihnout.