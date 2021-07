Dětské skupiny by se podle aktuální dohody neměly měnit na jesle, uvádí Piráti a STAN

Dětské skupiny by se neměly přeměnit na jesle. Nadále do nich budou moci podle dohody chodit i děti starší tří let, věková hranice by měla zůstat až do zahájení školní docházky. Na středeční tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to uvedli zástupci opozičních Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Sněmovna v červnu vrátila spornou předlohu do opakovaného druhého čtení.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová uvedla, že ve středu bude načten komplexní pozměňovací návrh, který bude opoziční koalice podporovat. "Podle původní novely dětské skupiny, respektive jesle, měly být pouze do tří let. Podle stávající dohody zůstane věková hranice do zahájení školní docházky u všech zařízení dětských skupin," řekla.

"Narovnají se podmínky tak, aby nad čtvrtý rok věku byly podmínky shodné s nestátními školkami," řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "Dětské skupiny mohou být zachovány v současné kvalitě s jistotou financování do budoucna, která má být zakotvena v zákoně. Současně s tím, že zhruba 16 tisíc míst (v dětských skupinách) bude zachováno," dodala.

Dětské skupiny měly podle původní předlohy nově fungovat pro děti od půl roku zhruba do tří let věku. Platby rodičů měly být ohraničeny. Nově by už mohla vznikat jen zařízení s přísnějšími pravidly, než jsou stanovena pro nynější dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti, například i dostatečné denní osvětlení prostor. Současné dětské skupiny by musely podle předlohy splnit přísnější požadavky do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin se zhruba 15 tisíci místy. Poslanci k předloze podali tři desítky úprav.