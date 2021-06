Do babyboxu v Praze někdo v noci odložil několikadenní holčičku

Do babyboxu ve vinohradské nemocnici v Praze v noci na pátek někdo odložil několikadenní holčičku. Novorozeně je v pořádku, oznámil v pátek v tiskové zprávě zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2005 již odloženo 219 dětí, za letošní rok pět.

Holčičku v bílé čepičce zabalenou do žlutomodrého fusaku zdravotníci vyzvedli 39 minut po půlnoci. Zakladatel sítě babyboxů ji pojmenoval Sidonie podle posledního děvčete básníka Václava Hraběte.

Babybox ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady funguje od prosince 2019, jde o přesunutý babybox z pražského Hloubětína. Babybox v Hloubětíně začal fungovat v roce 2005 a byl první v Česku. Důvodem jeho přesunu byla přestavba zámečku v Hloubětíně. Sidonie je prvním odloženým dítětem na Vinohradech. Babybox je umístěn u vchodu do pavilonu označeného M1 nedaleko vjezdu do nemocnice ze Šrobárovy ulice. Zařízení je umístěno vedle vchodu do místní lékárny.

V celém Česku bylo do babyboxů uloženo dosud 100 chlapců a 119 dívek. Babyboxy mají předejít ohrožení zdraví a životů odkládaných dětí. Když do něj někdo vloží dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál zdravotnického zařízení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.