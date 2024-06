Do Česka dnes odpoledne dorazily silné bouřky, padat mohou výjimečně až deset centimetrů velké kroupy

Do Česka dnes odpoledne dorazily silné bouřky, první vznikly v Pošumaví a postupovaly k severovýchodu směrem do středních a dál do severních Čech a také na východ směrem na Vysočinu. Padat mohou výjimečně až deset centimetrů velké kroupy. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před velmi silnými bouřkami vydal pro dnešní odpoledne výstrahu.

"Pozor víceméně v celých Čechách kromě západní poloviny. Bouřky postupují k severovýchodu/východu a později k večeru se patrně budou slévat do ucelenějšího systému s rizikem velkoplošných škod větrem," uvedl ČHMÚ před 17:00. Zveřejnil také fotografii z oblasti Protivína na Písecku, na níž dvě kroupy zabírají skoro celou dlaň s otevřenými prsty.

V Pošumaví bouřky podle meteorologů explozivně začaly vznikat ještě před 16:00. ČHMÚ nejdříve varoval před kroupami velkými až kolem osmi centimetrů. "V supercelách jsou hlavně velké kroupy i přes pět centimetrů, výjimečně mohou dosahovat až k deseti centimetrům," uvedl později.

Informace o škodách napáchaných bouřkami, kroupami nebo větrem zatím nejsou. Vlakovou dopravu zastavil spadlý strom u Mšena na trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví, vyplývá z webu Českých drah.