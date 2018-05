Bacha, jede! Typologie nejhorších řidičů Česka

Osmička řidičů, kterým byste se měli na silnicích vyhýbat. Škoda že do GPS nelze zadat možnost "vyhnout se všem vozidlům s touto charakteristikou". Bylo by méně mrtvých.

Stačí jeden spěchající blb a z plynulého silničního provozu je najednou krizová situace, která může ve vteřině skončit tragickou nehodou. S agresivními řidiči se na silnicích setkáváme den co den. Časopis TÝDEN se ve svém aktuálním vydání pokusil zjistit, jak vypadají a kde vám od nich hrozí největší nebezpečí.

1/ Bílá dodávka s "účkem"

Pokud na ni narazíte, je téměř jisté, že zemřete. Bílé dodávky s SPZ začínající na U jsou totálně záhadným způsobem naklonované skrze celou Českou republiku. Ať jste kdekoli, prostě je potkáte. Většinou je řídí propuštění trestanci nebo budoucí trestanci, kteří mají nátělník nebo něco s lebkou. Cestou, na které je potkáte, jedou poprvé v životě. Stejně jako tou dodávkou. Takže zmatkují, zničehonic brzdí, nemají ponětí o pohybu v prostoru, a když couvají, nabourají vám auto tak, že vám odpadne celý zadní nárazník (což se vůbec nestalo autorovi článku, který rozhodně nemá z bílých dodávek s "účkem" komplex).

2/ Potvrzovač BMW předsudků

Jestli něco nesnáším, tak je to ona prvoplánová špatná pověst, kterou tady mají luxusnější značky v čele s BMW. Ta automobilka si to prostě nezaslouží. Dělá skvělá auta. V Německu je nearogantně řídí třeba důchodci a mámy od rodin. Jenže - na českých silnicích za volantem skutečně často sedí pitomci. Je to tak půl napůl. Těžko říct, jaký přesně chemický proces se odehrává v Češích při absorpci bavorské vrtule, ale agresivních, neomalených, arogantních blbů prostě v BMW jezdí pořád hrozně moc. Nejčastěji v těch levnějších kusech. A v dieselu. A někde jim visí růženec.

3/ Patnáctiletý kluk v prdlavce

Co je to za nápad posadit děti do mikrorakve v podobě těch podivuhodných angličáků, které jim teď můžete za 300 tisíc koupit a které můžou řídit už od patnácti let? Potkávám to na silnici častěji a častěji, nedávno jsem tam viděl kluka, kterému pocitově bylo maximálně deset! Navíc jak jim to nejede, jsou strašně nebezpeční. Zvláště ve chvílích, kdy chtějí jet.

4/ Strašně zpomalená žena

Opačné pohlaví je úžasné, milujeme ho především pro jeho kouzelné protiklady, které se v určitých chvílích mohou brát jako roztomilosti. Některé ženy jsou v autě opatrné. Strašně. Často vytušíte, že jsou za volantem. Třeba předjíždění: dá blinkr - koukne do zrcátka - koukne do zrcátka - pořád bliká - pomalu najíždí do levého pruhu - ručkuje po volantu - koukne do zrcátka - kontroluje nastavení všech přístrojů před zážehem turbíny - pořád bliká - už je téměř v levém pruhu - vlastně je to půl napůl - vám už se vaří káva - vrrrrrrum - auto konečně vjíždí všemi čtyřmi koly do levého pruhu - stmívá se - žena předjela. Prostě je to roztomilé. Roztomile nebezpečné. A mimořádný pozor, prosím, na Vietnamky. Ten národ mám jinak strašně rád, ale třeba princip kruhového objezdu tento typ dam pochopí až tak někdy kolem roku 3000.

5/ Naschválista

Člověk, který vás naschvál skřípne v zipu. Dvakrát. Nepustí vás celkově nikam a nikdy. Naschvál zrychlí, když ho chcete na dálnici předjíždět. Lepí se vám na zadek, jako by na něm chtěl přečíst vzkaz napsaný Arialem šestkou. Naschválista zásadně nepoužívá mozek a blinkry. Řídí se čistou animozitou. Nenávidí vás. No jasně, vás taky. Bohužel naschválista zároveň často bývá potvrzovačem předsudků. Jede v autě, které ho dělá lepším a silnějším. Do doby, než vystoupí. A je z něho zase nula.

6/ Obědvající kamioňák sledující film

Dodnes nezapomenu na jakousi fotku od policajtů, na níž řidič kamionu za jízdy jednou rukou držel talíř s polévkou, druhou lžíci a jedl. Nedávno zase vyšla statistika, podle níž celkem polovinu nehod kamionů zaviní skutečnost, že se pan řidič nudí a dělá kraviny. Dívá se na filmy, vaří kávu, jí polévku. Chápu, že řidič, ten tvrdej chleba má. Ale nemusí ho jíst s polévkou, za přítomnosti osmé série toho napínavého seriálu, kvůli kterému na autopilota projel půl Evropy. Už aby to řídili roboti.

7/ Řidič z první světové

Senioři jsou vůbec jednou z nejnebezpečnějších skupin řidičů. Spojuje se v nich bohužel hned několik výše zmíněných vlastností, přičemž za ně chudáci ani nemohou. Dělají naschvály - ač nechtějí. Jsou zpomalení - ač nechtějí. Zmatkují a nemají ponětí o pohybu v prostoru - ač nechtějí. Nejhorší je důchodce v bekovce. Ale je mi jich spíš líto. Vždyť jenom chtějí na chatu... Snad dojedou.

8/ Taxikář

Speciální sebestředná skupina spojující všechny špatné vlastnosti lidstva na silnicích.

VÍCE O TÉMATU "NEJHORŠÍ ŘIDIČI ČESKA" SI PŘEČTĚTE V AKTUÁLNÍM VYDÁNÍ ČASOPISU TÝDEN, KTERÉ JE PRÁVĚ V PRODEJI.