Nové slevy ve vlacích prodražily u Českých drah cestování v 1. třídě

Nové slevy pro studenty a důchodce prodražily cestování v 1. třídě Českých drah. Zatímco dříve mohli důchodci i děti do 15 let cestovat v nejvyšší třídě až se slevou 50 procent, po zavedení slev už musí zaplatit plnou cenu. Vyplývá to z rezervačního systému státního podniku. Nové slevy nelze využít ani v prémiových třídách RegioJetu a Leo Expressu.

Od 1. září platí ve všech vlacích a autobusech sleva 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let.

Stát však slevy omezil výhradně pro vozy 2. třídy. Přineslo to změny při cestování v 1. třídě. Před začátkem září měly děti do 15 let automaticky slevu 50 procent z jízdného bez ohledu na vybraný vůz. Tu jim podle podniku zajišťoval státní výměr, v nových slevách však už tato možnost není.

Na podobnou slevu mohli dosáhnout také senioři nad 65 let díky slevové aplikaci IN50, kterou nabízel dopravce v rámci svých komerčních slev. Důchodci tak mohli jezdit za poloviční jízdné v obou třídách. Při nových slevách však podle Českých drah tato sleva ztratila svůj význam, protože jsou platné pouze do vozů 2. třídy, a cestování v 1. třídě by tak pro seniory už nebylo tak výhodné. Důchodci, kteří si pořídili slevovou aplikaci dříve, budou ještě moci využít zbývající část, kterou si zaplatili, nebo zažádat o její vrácení. Znovu však už tyto slevy nepořídí. Dříve zvýhodnění cestující tak musí ve vozech 1. třídy platit plnou cenu.

Výjimkou jsou děti do šesti let, které díky výměru ministerstva dopravy jezdí ve všech třídách zdarma.

Slevy neplatí ani v nejvyšších třídách RegioJetu a Leo Expressu. U obou soukromých dopravců se však situace nijak nezměnila, protože v premiových vozech neposkytovali tyto slevy ani předtím.

RegioJet používá ve svých vlacích až čtyři cenové třídy. Stát odsouhlasil platnost slev ve třech z nich, konkrétně Relax, Standard a Low-cost. U Leo Expressu pak slevy platí ve vozech Economy.

Vláda o zavedení slev rozhodla letos v březnu. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je hlavním cílem zvýšení dostupnosti cestování pro skupiny obyvatel s obvykle nižšími příjmy. Zároveň chce ministerstvo zvýšit zájem o cestování mezi mladými. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně.