Potíže se sněhem má i letiště. Některé lety odklání do Brna

Od nedělního rána bylo z pražského letiště v Ruzyni odkloněno kvůli sněhové nadílce pět letů, a to do Vídně a do Brna. Letiště i v hustém sněžení je v provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly dopoledne zpoždění až několik desítek minut. Řekl to mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Do Brna byly odkloněny spoje z Madridu a Amsterodamu. Do rakouské metropole pak byly odkloněny letecké linky z Istanbulu, Londýna a Tel Avivu. Cestující, kteří měli s uvedenými spoji z Prahy posléze odletět, mají kontaktovat své letecké společnosti.

"Žádáme cestující, aby sledovali aktuální informace, protože vzhledem k vývoji počasí se ta situace může změnit," uvedl mluvčí.