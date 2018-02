PŘEHLEDNĚ: Nejen D1. Rozkopané budou i další dálnice

Řidiči musejí počítat s tím, že vedle brněnské dálnice budou na jaře nové uzavírky i na dalších dopravních tepnách. Nějaké omezení se kvůli naplánovaným opravám nevyhne prakticky žádné z českých autostrád. Jen okolo Prahy se bude rekonstruovat sedm úseků.

Musíme to opravit! Na ceduli s tímto oznámením narazí řidiči v dohledné době v jedenatřiceti úsecích českých dálnic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce začít s rekonstrukcí nevyhovujících silnic a mostů v březnu - pokud to počasí dovolí. Peněz na to bude mít dost. Na opravu dálnic a silnic I. třídy má vyhrazeno zhruba 11,4 miliardy korun, což je o desetinu více než loni. Na dálnice je určena přibližně třetina. Podle šéfa ŘSD Jana Kroupy lze získat dalších 900 milionů korun od ministerstva dopravy. Na autostrádách chtějí silničáři zorganizovat rekonstrukce tak, aby se dál mohlo jezdit ve dvou jízdních pruzích v obou směrech, byť budou třeba zúženy.

Ťok: Zrychlíme výstavbu

Vedle oprav se začnou budovat i nové autostrády, odstartuje například výstavba spojení z Hradce Králové do Jaroměře, pokračovat by se mělo také v dalších úsecích jihočeské D3. Z minulých let jsou rozestavěny desítky kilometrů dálnic. Za čtyři roky koaliční vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) ovšem ministerstvo dopravy nově otevřelo jen 33 kilometrů, plus 63 kilometrů zmodernizované D1.

"Pokud byla zastavena příprava a zahajování nových staveb dálnic, pak jsme v posledních čtyřech letech nemohli mnoho nových dálnic otevřít a soustředili jsme se hlavně na rozhýbání přípravy a zahajování nových staveb. Neúnosná je délka přípravy staveb, která dosahuje až neuvěřitelných třinácti let, po kterých je možné vůbec začít stavět," řekl ministr Dan Ťok (za ANO). Rovněž slíbil, že teď vše uspíší. Napomoci má i novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která vzniká ve spolupráci se skupinou poslanců.

Hlavním nástrojem, jak proces od projektu do otevření silnice zkrátit, se má stát takzvaná předběžná držba. Umožňuje zahájit stavbu ještě předtím, než budou vykoupeny nebo vyvlastněny příslušné pozemky pod plánovanou dálnicí. Tento způsob využívá například Německo. Jde ale o poměrně propracovaný systém, jehož součástí je například veřejná diskuse o přesném trasování nové autostrády. Podrobnosti českého modelu zatím nebyly zveřejněny, novelou se nyní budou zabývat poslanci.

Podobných zákonů a novel přijali poslanci v uplynulých letech už několik, ovšem nikdy to nevedlo ke zrychlení výstavby. A třeba speciální zákon o dálničním obchvatu Plzně ani nebyl využit z obavy z porušení ústavy.

Kritický kontrolní úřad

K plánům je velmi skeptický Nejvyšší kontrolní úřad. Připomněl, že podle původních představ měla být celá dálniční síť hotova už v roce 2010. Nyní je metou rok 2050. "Současné tempo výstavby ale nestačí ani pro dosažení tohoto cíle," uvedl Václav Kešner, mluvčí úřadu.

V letech 2013 až 2017 se podle Nejvyššího kontrolního úřadu otevřelo ročně v průměru 16 kilometrů dálnic. Aby se stihl termín v roce 2050, muselo by se každý rok zprovoznit 25 kilometrů.

Vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi sice ve svém programovém prohlášení slibuje do roku 2021 otevřít 110 kilometrů, tedy 27,5 kilometru ročně. Podle kontrolního úřadu je ovšem reálné tempo 17 kilometrů.