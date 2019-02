Rychlík jel proti osobáku, od srážky je dělilo 34 metrů

Drážní inspektoři, dopravce i policie zatím šetří, proč v pátek večer strojvůdce expresu z Prahy do Mnichova projel v Ejpovicích za Plzní na červenou a vjel na jinou trať. Vlaky tam zastavily 34 metrů od sebe. Nikomu ze zhruba 320 cestujících se nic nestalo. Provoz na trati z Prahy do Plzně byl zastaven téměř tři hodiny, žádná škoda nebyla vyčíslena. Inspekce bude nadále prošetřovat lidský faktor. Řekl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Událost se stala v 19.20. "Vlak EX 350 nedovoleně projel návěstidlo zakazující jízdu a vjel do postavené vlakové cesty (s nastavenými výhybkami) pro osobní vlak jedoucí z Plzně do Radnic (lokální trať). Strojvedoucí zastavili vlaky čely proti sobě ve vzdálenosti 34 metrů," uvedl v pátek večer Drápal. V expresu podle něj cestovalo asi 300 cestujících a v osobním vlaku 17.

"Šetření je opravdu na začátku," uvedl. Inspektoři se budou zabývat také tím, zda se nevyskytly jiné faktory, které mohly k selhání strojvedoucího přispět. Podle Drápala bude záležet na tom, kdy se ho podaří pořádně vyslechnout, případně zanalyzovat data ze záznamových zařízení, a to jak z lokomotivy, tak ze zabezpečení trati. "Novější informace by mohly být v řádu týdnů," uvedl. Naprostá většina případů nedovolené jízdy je zaviněná selháním lidského faktoru. Vyloučení případné technické závady komisionální prohlídkou by podle Drápala neměl být problém.

Podle Drážní inspekce šlo zřejmě o českého strojvůdce. "Ale máme nějakou informaci, že v Ejpovicích mělo dojít ke střídání strojvedoucích, a tak je otázkou, zda se tam nestřídal strojvůdce, který měl pokračovat dále do Mnichova," řekl Drápal. V Ejpovicích expresy běžně nezastavují. Inspektoři budou chtít po dopravci vysvětlit, proč se tam strojvedoucí měnili. Podle Drápala je výměna strojvedoucích na trase možná. Podle dosavadních informací přehlédl zákaz jízdy právě nový strojvůdce.

Policisté byli v pátek také na místě a událost zadokumentovali. "Rokycanští kriminalisté ji nyní řeší jako podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení," řekla ČTK krajská policejní mluvčí Veronika Hokrová. Podle informací policie bylo v rychlíku 214 lidí včetně strojvedoucího a vlakvedoucího a v osobním vlaku 20 osob. "Všichni se evakuovali do přistavených autobusů, nejenom od hasičů, ale hlavně tam měly přistavené vozy České dráhy," dodala.

Podle Drápala nedovolených jízd na železnici stále přibývá. "Nestává se ale tak často, aby vlaky s cestujícími zastavily tak blízko od sebe," řekl. Za loňský rok eviduje Drážní inspekce okolo 140 nedovolených jízd. Za letošní leden jich bylo 13, z toho 12 u vlaků a jeden u posunu. "Loni v lednu jich bylo 12, ale jen osmkrát u vlaků a čtyři u posunu, takže nám počet u vlaků stoupá," uvedl. V naprosté většině případů jde o jízdu na červenou. Dále se případy rozlišují na příjezdy do stanice, na události mezi stanicemi a na odjezd ze stanice, což se stalo v Ejpovicích.

Pokud strojvůdce pochybí, může ho zaměstnavatel přeřadit na jinou pozici, může mu nařídit přezkoušení, ale také jiná řešení, která pracovně právní vztah dopravci umožňuje.