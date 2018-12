Silnice jsou mokré už i v horách, sníh roztál

Silnice v Libereckém a Ústeckém kraji jsou mokré, sníh už není ani na horských silnicích v Libereckém kraji. Viditelnost snižují přeháňky a mlhy, vyplývá z údajů na dopravním webu Ředitelství silnic a dálnic. Podle předpovědi meteorologů by přes den měly být v polohách nad 700 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové srážky.

Oblačno s přeháňkami je na severu Čech od čtvrtka, Nejvydatnější srážky zaznamenali meteorologové od té doby na stanici Smědava v Jizerských horách, skoro 70 milimetrů. Hladiny řek sice stoupají, nikde ale podle údajů od vodohospodářů a meteorologů nedosahují ani prvního povodňového stupně.

Teploty byly v neděli ráno na severu Čech mezi dvěma až sedmi stupni Celsia, v horských oblastech Libereckého kraje kolem nuly. Podle předpovědi by v neděli mělo být převážně oblačno, místy s přeháňkami, zvláště na horách. Večer očekávají meteorologové četnější srážky. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia, na horách mezi nulou a čtyřmi stupni.

Na Olomoucku místy déšť

Ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska leží na silnicích místy uježděná vrstva sněhu, která však někde taje. Ostatní silnice v kraji jsou holé a mokré, sjízdné bez omezení. V některých částech Olomouckého kraje musí být řidiči hodně opatrní kvůli větru či dešťovým přeháňkám, vyplývá z aktuálních informací silničářů.

V kraji je v neděli ráno většinou zataženo, teploty se pohybují od tří do sedmi stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by se v neděli měly místy vyskytovat přeháňky, večer by mělo pršet na většině území kraje. V polohách nad 700 metrů nad mořem by srážky měly být smíšené nebo sněhové.

V sousedním Zlínském kraji jsou v neděli silnice holé a mokré. V kraji je zataženo, občas jsou dešťové přeháňky nebo mrholení. Teploty se pohybují od jednoho do sedmi stupňů Celsia. Teploty by odpoledne měly být mezi čtyřmi až osmi stupni Celsia.