Dufek: Fiala s Výborným dehonestovali dnešní protest zemědělců, nejednají slušně

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) denonestovali dnešní protest části zemědělců v Praze, jejich chování je za hranou slušnosti. Na demonstraci na Malostranském náměstí to řekl jeden z organizátorů Bohumír Dufek, který je předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství (OSPZ) a výživy a Asociace svobodných odborů.

Demonstrace, která měla původně trvat do 17:00, kolem 16:00 skončila. Tisková konference se místo dnešního večera uskuteční v úterý ráno v pražské centrále OSPZ, uvedl Dufek. Tam organizátoři oznámí, v jaké podobě budou protesty pokračovat. Část protestujících zemědělců vyrazila po skončení demonstrace podle zpravodajky ČTK na místě k Úřadu vlády ČR, poté se ale rozešli do různých směrů a protestní akce ukončili.

"Ani v hloubi duše jsem nevěřil, že může státní administrativa takovým způsobem využít demokracii proti nám," řekl dnes Dufek. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha pode něj nezastupují české zemědělce, ale jen sami sebe, a to proto, aby "dlouho zůstali u svých koryt", uvedl. Aktuální vyjádření Doležala a Pýchy ČTK zjišťuje.

Na demonstraci dnes také opakovaně zazněl požadavek, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy unijní Zelené dohody pro Evropu. Jeden z řečníků Vladimír Štěpán v souvislosti s touto dohodou hovořil o konci zemědělství v Česku. Uvedl také, že kdyby se Zelená dohoda zrušila, ceny elektřiny a plynu by okamžitě klesly o desítky procent. Demonstrace se zúčastnili také organizátor protivládních akcí Jindřich Rajchl, předseda SPD Tomio Okamura, předsedkyně neparlamentní Trikolory Zuzana Majerová nebo bývalý premiér a předseda strany Česká suverenita Jiří Paroubek.

Požadavek, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody, je obsažen také v dopisu ministrovi zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL), který mu farmáři dnes předali. Výborný dnes ČTK řekl, že je potřeba požadavky Zelené dohody zasadit do reálného rámce. "Česká republika a Evropa nemohou zůstat nekonkurenceschopné vůči zbytku světa, a to není rezignace na péči o krajinu nebo klima," uvedl. Odpoledne na sociální síti X uvedl, že dnešek přinese horší obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti. Organizátoři akce by se měli podle něj "chytit za nos", protože škodí českým farmářům a zemědělcům.

Dnešní protesty zemědělců v Praze nemají mnoho společného s bojem za podmínky zemědělců, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Akci pořádají lidé, kteří se netají podporou Kremlu, uvedl na sociální síti X. Zopakoval, že hlavní zemědělské organizace se od protestu už dříve distancovaly. "S těmi, kteří skutečně reprezentují zemědělce, jednáme a společně se bavíme o tom, co naše zemědělství potřebuje," uvedl Fiala.

Na Malostranské náměstí dorazili dnes protestující zemědělci kolem 13:00. S nimi ale přišli i lidé opakovaně se účastnící protivládních demonstrací. Dohromady jich podle odhadů zpravodajky ČTK na místě bylo několik stovek. Někteří protestující zemědělci dnešní protest kolem 14:00 opustili. Koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi (ČT) hovořil o "ukradeném protestu". Části zemědělců se podle něj nelíbí provolávání protivládních hesel, chtěli poklidný protest.

Provoz na pražské magistrále, kterou od rána částečně blokovala jízda zemědělců, je plně obnoven, všechna zemědělská technika odjela, uvedla dnes po 15:30 policie.