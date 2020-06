Dvojice vyhoštěných Čechů opustila Rusko

Dvojice Čechů vyhoštěných z Ruska už opustila zemi a je na cestě do Česka. Na dotaz to uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Moskva vyhostila dva Čechy v reakci na stejný český krok z počátku června. Oba měli čas k opuštění ruského území do středeční půlnoci.

"Dvojice vyhoštěných opustila území Ruské federace a pokračuje v cestě do České republiky," řekla Štíchová. Neupřesnila, kdy by měli dorazit do Česka. Vzhledem k absenci leteckých linek mezi Moskvou a Prahou kvůli pandemii koronaviru se vyhoštění vracejí autem.

"Odjezd obou pracovníků proběhl bez problémů, pokud pomineme tu zrychlenou proceduru," řekl mluvčí českého velvyslanectví v Moskvě Jan Jindřich. Moskva dala Čechům na odjezd v diplomacii obvyklé dva dny. Ruské úřady podle Jindřicha k oběma vyhoštěným přistupovaly korektně. Kdy přesně oba vyhoštění z Moskvy odjeli, nechtěl Jindřich z bezpečnostních důvodů komentovat.

Česká diplomacie neupřesnila, koho Rusko vyhostilo. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pouze uvedl, že to byla jedna osoba s diplomatickým statusem a jedna osoba na pozici technického pracovníka. Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák v úterý v České televizi řekl, že byla vyhoštěna ředitelka Českého centra v Moskvě a zaměstnankyně Českého domu.

Reciproční rozhodnutí



Česko předminulý týden vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy. Moskva dala hned najevo, že hodlá postupovat recipročně. O vyhoštění dvou Čechů informovalo ruské ministerstvo zahraničí českého velvyslance Vítězslava Pivoňku v pondělí.

Čeští představitelé zdůraznili, že problém vznikl na ruské straně. Vyhoštění českých pracovníků ale očekávali, protože v diplomacii je obvyklé na takové kroky reagovat recipročně. Petříček v pondělí řekl, že po ruském rozhodnutí považuje problém za vyřešený.

Česko 5. června vypovědělo dva ruské diplomaty v reakci na kauzu údajné hrozby pražským komunálním politikům jedem ricin dovezeným z Ruska. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Praha k tomuto kroku uchýlila poté, co zpravodajské služby zjistily, že kauza byla důsledkem vyřizování sporů mezi dvěma pracovníky ruské ambasády v Praze. Hrozba byla podle premiéra smyšlená.

Koncem dubna unikla informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel ruský diplomat s ricinem. Ve stejné době dostali policejní ochranu pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyj Pavel Novotný. Všichni čelili z ruské strany kritice kvůli svým rozhodnutím.