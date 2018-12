Evropská komise se chystá poslat do Česka auditory

Evropská komise se chystá začátkem příštího roku poslat do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech nedošlo k porušování pravidel. Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.

Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky. Oettinger ve středu europoslancům během debaty o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše oznámil, že po skončení auditů podá Evropskému parlamentu zprávu o jejich výsledku.

EK se v obou obdobích v rámci všech tří zmíněných programů podílela na financování více než dvou stovek českých projektů, které by měly audity zkoumat.