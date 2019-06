Faltýnek: Řepka není špatná rostlina, půdu provzdušňuje

Do pořadu Duel Jaromíra Soukpa přijal pozvání první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. V pořadu se probíral nejen audit Evropské komise nebo jeho vztah s premiérem Andrejem Babišem, ale také řepka nebo mýto.

Mezi hlavní témata zařadil moderátor a generální ředitel TV Barrandov kauzu ohledně mýta. Jaroslav Faltýnek se v roce 2017 setkal s předsedou úřadu pro hospodářskou soutěž a představiteli firmy Kapsch, což byl původní výběrčí mýta. Faltýnek je tak podezřelý z toho, že ovlivňoval tendr na nového dodavatele na výběr mýta ve prospěch firmy Kapsch.

"Já jsem absolvoval ve sněmovně dvě debaty a řekl jsem k celé záležitosti maximum. Je to i z let 2015 až 2016, kdy jsme se snažili stávajícího provozovatele přesvědčit. Platili jsme mu dvě miliardy ročně, a nakonec jsme ušetřili miliardu a půl," vysvětlili Faltýnek. Dodal, že o schůzce nemůže mluvit, protože stále probíhá vyšetřévání. "Řešili jsme tam pouze obecné věci, které mohou nastat. "Ušetřili jsme nakonec deset miliard ročně. To je důležité" argumentoval.

Soukup následně upozornil na fakt, že veřejnost popírá, že volí Andreje Babiše, ale hnutí ANO stále vyhrává volby. Současně tak navázal na téma řepky, která údajně ničí náš venkov a půdu, navíc dotace jsou neoprávněné. Mnoho odpůrců plodiny také tvrdí, že je náročná na vypěstování a potřebuje hnojiva, která vyrábí Agrofert. Navíc zpracovat ji umí také pouze Agrofert. Jinými slovy pěstování řepky je výhodný kšeft pro Agrofert a špatný pro Česko.

"Víte, co je to pedologie? Je to nauka o půdě. Studoval jsem zemědělkou školu a mám z toho zkoušku. Řepka není špatná plodina pro půdu. Koření velmi hluboko, takže půdu provzdušňuje. Obiloviny koření pouze deset centimetrů, takže jsou to zhoršující plodiny," vysvětlil Faltýnek. Zároveň dodal, že spotřeba pesticidů na hektar účinné látky je v České republice dvě kila na hektar a nacházíme se tak v dolní třetině států Evropské unie. "U hnojiv je to úplně stejné. Například sousední Polsko jich spotřebuje o sto kilo více," argumentoval místopředseda a zmínil, že lisovna Agrofertu zpracuje asi třetinu řepky vypěstované v České republice.

"Vztah s Babišem je stejný"

Moderátora také zajímal Faktýnkův vztah s premiérem Babišem. "Já si myslím, že je pořád stejný. Je pravda, že teď, když je premiérem, tak už spolu hovoříme méně. Teď jsme v jiné situaci, když máme menšinovou vládu. Moje hlavní role je, abych zajistil většinu pro schvalování vládních zákonů. To se zatím daří. Snažím se hledat podporu napříč. To je moje hlavní práce," odpověděl Faltýnek. Současně dodal, že je Babiš více než dvacet let jeho šéf.

"Já se snažím mu poskytovat politickou zpětnou vazbu. Plus řídím výbor zemědělství, tam ta práce poměrně odsýpá," vysvětlil politik. Zeptal se ho také, zda s Babišem sdílí názor, že neměl jít do politiky. "Když přišla ta myšlenka založit hnutí ANO, tak jsem ho rok přesvědčoval, aby to nedělal. Predikoval jsem to, co se teď děje. Občané naštěstí vidí, že Babiš nešel do politiky kvůli penězům, ale aby něco udělal pro naši zemi. Heslo ANO bude líp se naplnilo, dokázali jsme zvýšit důchody mnohem více než levicové strany za mnoho uplynulých let," reagoval Faltýnek.

"Mně vadí, že ve společnosti vítězí nenávist a závist. Společnost se má přitom stále lépe a lépe. V Praze mi lidé často nadávají, křičí na mě a dělají na mě gesta. V Olomouci mě ale před Vánoci oslovil pán a krásně jsme si popovídali," svěřilo se Faltýnek.

Střet zájmů

Závěrem pořadu přišla řeč také na audit Evropské komise, který predikuje, že dotace pro firmu Agrofert byly čerpány v rozporu s předpisy. Zároveň upozorňuje na údajný střet zájmů Andreje Babiše, který má na Agrofert údajně stále vliv. "Zákon o střetu zájmů Lex Babiš si mohli kolegové poslanci tehdy schválit tak, jak chtěli a taky to tak udělali. My jsme si ale stěžovali. Dnes říkají kolegové, kteří ho schválili, že není správný," řekl s úsměvem Faltýnek a dodal, že je zaměřený proti jedné osobě.

První místopředseda hnutí ANO také upozornil, že by nám neměla Evropská komise vykládat náš zákon o střetu zájmů. "Když se budou vracet nějaké dotace, tak to bude 60 milionů korun. Nikdo nechce v médiích slyšet, jak to bylo v minulosti. Česká republika vracela v letech 2007 až 2013 za vlády ODS 35 miliard korun. Víte, co za to mohlo být postaveno? Školy nebo silnice," předložil politik fakta. "Myslíte si, že Babiš vydrží demonstrace," zeptal se nakonec pořadu Soukup. "Ano, vydrží. Nevzdá to z jednoho prostého důvodu, a to je zodpovědnost. Jeho a hnutí ANO volilo v posledních volbách milion a půl lidí, a to je velká zodpovědnost," uzavřel Faltýnek.