Feťačka Katka: K Vánocům bych chtěla na ubytovnu

Tradiční české Vánoce se stromečkem, kaprem a dárky Katka z dokumentu Heleny Třeštíkové letos mít nebude. Uplynulých pětadvacet let jsou její jedinou starostí drogy. Zimu přežívá ve stanu, stále však věří, že se z drogové propasti jednou dostane.

Vyhublá, ztrhaná v obličeji, sotva se drží na nohou. Tak dnes vypadá Kateřina Bradáčová z dokumentu Katka (2009). Letos v lednu oslavila jednačtyřicáté narozeniny, vypadá však podstatně starší. Chybějí jí zuby, asi jako všem dlouhodobě drogově závislým. Během setkání s redaktorkou časopisu TÝDEN se třese zimou. Blížící se Vánoce prý pro ni budou jako každý jiný den. Den s jediným cílem - sehnat peníze na drogy. "Jedno přání bych měla, ale nechce se mi říkat, pak by se nemuselo splnit," říká Katka.



Letošní svátky pravděpodobně přečká ve stanu v bezdomovecké kolonii na jedné pražské louce. Ještě loni bydlela s expřítelem v jakési chatrči, která však vyhořela, a tak se přestěhovali do stanu. Na loňské Vánoce vzpomíná: "Udělali jsme si to s bývalým přítelem Jirkou hezký. On donesl od mámy kapra a salát. Dávali jsme si i nějaký dárek, ale ještě před Vánocemi," tvrdí. Možná si ale jen vymýšlí, protože si ani nepamatuje, jaké dárky to byly.

Největším Katčiným přáním je momentálně ubytovna. Někdo jí však ukradl doklady a ona už několik týdnů nemá občanský průkaz, bez něhož jí volnou postel v teple nikdo nedá. Mrazy tak přežívá ve spacáku, pod třemi peřinami. "Když je fakt zima, nemůžete vyndat ani ruku, takže si nemůžu třeba ani číst. Naposledy jsem četla Murphyho zákony," řekla TÝDNU Katka, která prý v největších mrazech hlavně poslouchá rádio.

Pět set denně za heroin

Každý den Katka potřebuje minimálně pět set korun na heroin. Bez něj by prý už ani nevylezla z postele. Část peněz vyžebrá, lidé ji občas mohou vídat, jak klečí a prosí o drobné nedaleko Karlova mostu. "O dalších způsobech, jak sháním peníze, mluvit nemůžu, to by mě mohli i zavřít," říká otevřeně. Prý už ale nekrade jako kdysi.

"Pervitinové poprvé" zažila v šestnácti letech. "To si pamatuju docela přesně. Dala jsem si péčko, a byla z něj docela zklamaná. Pak jsem ho zkusila jinde a to už bylo lepší. Neuměla jsem ho brát, a navíc jsem z něj měla psychózy," vzpomíná. Než drogám propadla, s velkou oblibou četla knihy o této problematice, například My děti ze stanice Zoo.

Místo aby ji knihy od drog odradily, naopak ji k nim přitáhly. "Chtěla jsem si něco píchat do žíly, tak jsem zkusila heroin a hned jsem věděla, že to je něco! A to byl můj průser. Připadá mi, že když jsem začínala brát drogy, bylo nás míň. Teď vídám hodně mladých, kteří berou perník. A je jich fakt hodně!" zamýšlí se.

Stopka na metadon

Katka se opakovaně snaží s drogami "seknout". Marně. Ještě před měsícem docházela do pražské Nemocnice Na Bulovce pro metadon, jímž se drogově závislí léčí. "Jenomže tam musíte chodit pravidelně, návštěvu můžete vynechat maximálně třikrát do měsíce, já jsem to porušila. Teď tam mám stopku, takže potřebuju ty opiáty, proto teď musím brát herák," tvrdí Katka, která prý může o lékařskou pomoc znovu požádat až po třech měsících.



Drogy ji viditelně poznamenaly, stále si ale udržuje alespoň částečný přehled o tom, co se ve společnosti děje. "Kdo je náš prezident, samozřejmě vím. Miloš Zeman. Vím, že se motá, když něco podepisuje, to jsou věci, které se profláknou hned," rozpovídala se Katka, která byla i na listopadové demonstraci na Václavském náměstí. "Vím, že byla stávka, že chtěli tu demisi, ale ani nevím, co je demise. Těch lidí tam bylo fakt hodně. Líbila se mi hláška, že Rusko není Česko. Protože těch Rusáků a Ukrajinců je tady fakt strašně moc. Když jdu na pracák a dívám se na ceduli, kontaktní osoba je Rus. Rus anebo nějaký Vietnamec," vypráví.



"Katku mám ráda a je součástí mého života jako všichni hrdinové mých dokumentů. Kdykoli se v Praze pohybuji na místech, kde jsme spolu v průběhu třinácti let natáčely, vzpomenu si na ni s láskou a nostalgií, i když to vlastně byl takový sled nadějí a následných zklamání," svěřila se TÝDNU Helena Třeštíková, která Katčin život sleduje hlavně v bulvárních médiích a na sociálních sítích. V těch se poslední dobou probíral hlavně Katčin špatný zdravotní stav a její dcera Tereza, o niž se stará babička a kterou Katka viděla naposledy před půlrokem. "Přála bych si, aby Katka konečně prozřela a změnila svůj život," stále doufá Třeštíková. To je ale rok od roku čím dál méně pravděpodobné.