Fico a Vystrčil se shodli na primární potřebě spolupráce Visegrádské skupiny, ne v pomoci Ukrajině

Slovenský premiér Robert Fico a předseda českého Senátu Miloš Vystrčil se dnes shodli na potřebě zintenzivnění spolupráce obou zemí i v rámci Visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). V názoru na pomoc Ukrajině čelící ruské agresi se lišili, řekl dnes Vystrčil novinářům po ranním půlhodinovém setkání se slovenským ministerským předsedou. Fico se poté krátce setkal ve Sněmovně také s předsedkyní dolní komory Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), sdělil ČTK její mluvčí bez podrobností k obsahu jednání.

I když má Slovensko po návratu Fica k moci "v tento okamžik" jiný pohled na rusko-ukrajinský konflikt, "to, abychom nadále rozšiřovali, upevňovali a rozvíjeli česko-slovenské vztahy, má jednoznačně přednost před ambicemi jednotlivých politiků," řekl Vystrčil. Fico podle něj potvrdil, že Slovensko podporuje Ukrajinu, podporuje její nárok na územní celistvost, svébytnost a nezávislost. "Na druhé straně ten názor, že Slovensko v této chvíli nebude dodávat Ukrajině zbraně a že je pro okamžitá mírová jednání, potvrdil rovněž. Ukázalo se, že v tomto náš názor není shodný," uvedl Vystrčil.

"Budeme se snažit dát té spolupráci naprosto konkrétní obsah, který by umožnil lepším způsobem prosazovat názory našich zemí v rámci Evropské unie," uvedl Vystrčil k možnostem budoucí spolupráce ve V4. Uvítal by, aby ministerstva zahraničí obou zemí připravila koncept budoucí spolupráce. Předseda Senátu v této souvislosti dodal, že Slovensko stejně jako Česko podporuje vstup Rumunska do schengenského prostoru, o čemž má EU rozhodovat v prosinci.

Slovenský premiér podle předsedy Senátu zdůraznil, že na zahraničněpolitické orientaci Slovenska se nic nemění, pokud jde o členství v NATO a v EU. Fico podle něj chce, aby si obě země příští rok společně připomenuly 20 let od vstupu do unie.

S Ficem se Vystrčil shodl v pohledu na situaci v Izraeli a na palestinských územích po masakru, který počátkem října provedli teroristé z Hamásu. "Bude asi velmi obtížné dosáhnout takového stavu, aby v oblasti Pásma Gazy a v rámci obrany Izraele jsme se dostali do situace, která se podaří vyřešit takovým způsobem, aby těch civilních obětí bylo co možná nejméně," uvedl Vystrčil.

Povolební situaci na Slovensku a kroky Ficovy vlády předmětem jednání podle Vystrčila nebyly. "Není asi účelem setkávání předsedy Senátu s premiérem Slovenské republiky, aby rozebíral vnitropolitickou situaci Slovenska a říkal mu, co mají nebo nemají dělat," řekl. Podle Vystrčila by dotaz na důvody výměny vedení slovenské policie i ostrakizace některých médií vyvolala obsáhlou reakci i protireakci, což by ovlivnilo obsah zkráceného jednání kvůli tomu, že Fico přiletěl do Prahy "kvůli západnímu větru" později, než měl. Vystrčil ale předpokládá, že si o tématech promluví s předsedou slovenského parlamentu Peterem Pelegrinim, s nímž se má setkat v Praze 30. listopadu. "Pokud zase nepovane západní vítr, tak by mohl přiletět včas," dodal Vystrčil.

Fico a Vystrčil se dotkli možností hospodářské spolupráce, mimo jiné v energetice. Vystrčil zmínil možnost spolupráce na "zálohování výkonů elektrické energie", spojení v této sféře by ušetřilo oběma zemím významné peníze.

Slovenský premiér se má dnes v Praze setkat také se svým českým protějškem Petrem Fialou (ODS), jeho předchůdcem a šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem a s prezidentem Petrem Pavlem.