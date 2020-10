Hasiči se v polní nemocnici zaměří hlavně na dekontaminaci prostor

Pražští hasiči vybudovali v polní nemocnici v Letňanech stanoviště dekontaminace, které bude sloužit k dezinfekci zdravotníků, pomocného personálu i vybraného materiálu. V případě, že tato záložní nemocnice pro lidi s nemocí covid-19 kvůli přeplnění klasických zdravotnických zařízení začne fungovat, budou dekontaminační linku nepřetržitě obsluhovat minimálně čtyři hasiči, pro které je připraveno i nezbytné zázemí. V pondělí o tom informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Zařízení pro dekontaminaci dodala ze svých zásob Správa státních hmotných rezerv. "Dekontaminace je nutná s ohledem na to, že zdravotníci a další personál bude vycházet z infekčního prostředí lůžkové části do dalších prostor polní nemocnice," dodal. O víkendu se podle něj hasiči také seznámili s polní nemocnicí, vyzkoušeli si příjezdové cesty či nástupní plochy a provedli test protipožárního vybavení objektu.

Vojáci dokončili práce na nemocnici v halách letňanského výstaviště v neděli. Umístěni v ní mají být pacienti s covidem-19 na doléčení, sloužit by také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů pro seniory. Vláda očekává, že využita by mohla být kolem 10. listopadu, kdy se v Česku předpokládá největší počet pacientů s koronavirem.

K pondělnímu dni je u pražských hasičů 37 pozitivně testovaných, před týdnem jich bylo dvacet. Desítky dalších jsou v karanténě nebo nařízené izolaci, celkem tak do práce aktuálně nemůže víc než stovka členů sboru. "Pomáhají nám dobrovolní hasiči, pečlivě trasujeme a testujeme. Od jara se uzdravilo už přes padesát hasičů," poznamenal Kavka. V hlavním městě je přes 850 příslušníků hasičského záchranného sboru.