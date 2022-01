Hřib se Scheinherrem blokují stavbu okruhu, vykoupili jen desetinu potřebných pozemků

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) obvinil pražskou ODS z toho, že její představitelé údajně blokují výstavbu Pražského okruhu. Přitom je to právě magistrátní koalice, která přes závazek z roku 2018 doposud vykoupila dle aktuálních zjištění pouhých 10 procent pozemků potřebných k pokračování stavby vnějšího okruhu a nepokročila ani v dalších přípravách. Vnitřní Městský okruh je ještě v tristnějším stavu. Výsledkem téměř čtyřleté práce koalice v čele s odpovědným radním pro dopravu Adamem Scheinherrem (PRAHA SOBĚ) je pouze zdvojnásobení ceny celého projektu.

Hřib o víkendu útočil na sociálních sítích na pražskou ODS, kdy nepřímo obvinil starostu Horních Počernic Petra Měšťana (ODS), že je to právě on, kdo de facto může za průtahy při přípravě této klíčové dopravní stavby. Proti takovému nepodloženého tvrzení se důrazně ohrazujeme.

"Pan primátor Hřib totiž jen maskuje realitu. Jak ve stejném příspěvku na sociálních sítích sám přiznává, město se poslední 4 roky soustředilo pouze na výkup zelených pásů. Jenže stejně, jako zdaleka nesplnil slib v případě výsadby jednoho milionu stromů, tak i výkup pozemků není vůbec hotový, zatím je vyřešený u pouhých deseti procent," říká pražský zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Magistrát se přitom v roce 2018 zavázal, že pozemky vykoupí, protože bez toho není možné ve stavbě okruhu pokračovat.

"Zdeněk Hřib jaksi zapomíná přiznat, že jsem mu opakovaně nabízel roli mediátora mezi hlavním městem a MČ Praha 20. Toho dosud nevyužil. Pražská ODS navíc rozhodně nic neblokuje, nikdo z ODS proti okruhu nehlasoval, a to včetně zmíněného starosty Měšťana. Proti byli na Praze 20 zastupitelé z hnutí HOP s podporou Pirátů. Pokud by pan starosta usnesení vetoval, musel by mít většinu v zastupitelstvu. To bez HOP s podporou Pirátů ale nemá!," vysvětluje lživé tvrzení primátora starosta Portlík.

"Vyzval jsem proto pana primátora Hřiba, aby namísto pokryteckého psaní na sociálních sítích společně s námi usedl za jednací stůl. Moje nabídka na zprostředkování jednání se zastupiteli MČ Praha 20 i nadále trvá. Věřím, že ji pan primátor bez odkladu využije," uzavírá Portlík.

Pražská ODS je rovněž velmi znepokojená se stavem přípravy vnitřního okruhu, který je další klíčovou stavbou pro Pražany. Kromě dvojnásobného prodražení nevidíme žádný posun projektu. Jedná se o trvalý hazard s pražskou dopravou.