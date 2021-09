Iniciativa chce jednodušší darování jídla z jídelen, uspořádala happening

Stovku obědů ve čtvrtek z vybraných pražských jídelen převezli dobrovolníci do několika charit. Happening iniciativy Zachraň jídlo má upozornit na potíže, které v Česku provázejí darování hotových nevydaných jídel. Zástupci iniciativy to uvedli na čtvrteční tiskové konferenci. Iniciativa chce v budoucnu připravit metodiku pro usnadnění darování a letos na podzim spustit pilotní projekt rozvozu.

"Rozhodli jsme se, že chceme převézt 100 obědů, které se nevydaly v jídelnách, do pěti charit po celé Praze. Usilujeme o to, aby se méně plýtvalo jídlem, chceme aby bylo jednodušší darování hotových pokrmů z jídelen," sdělila za iniciativu Anna Strejcová. "Je problematické, že to jídlo má poměrně krátkou dobu, kdy je možné ho jíst. U většiny jídelen to trvá čtyři nebo pět hodin. To je doba, po kterou to můžete vydávat. A nemůžete ho dodatečně zchladit ani zmrazit. Takže pro jídelny není příliš motivující toto dělat," doplnila Strejcová.

Cílem projektu je snížit plýtvání jídlem a zároveň pomoci charitám, které ušetří za jídlo pro potřebné. Strejcová připomněla výsledky průzkumu, podle kterého na jednu jídelnu v Česku připadá 45 kilogramů potravinového odpadu a ztrát denně. "Jsou to odřezky nebo zbytky, ale také jídlo, které by se dalo zkonzumovat," podotkla. Zhruba 14 procent z toho podle Strejcové tvoří v kuchyni nevydané jídlo. "Což v celkovém množství dělá asi 3800 tun jídla za rok," podotkla.

Podle projektové manažerky Zachraň jídlo Denisy Rybářové právní rešerše iniciativy identifikovala konkrétní komplikace v darování jídla z podnikových a školních jídelen. Vedle zmíněných hygienických norem Rybářová zmínila, že chybí jasné zákonné stanovisko ohledně platby daně z přidané hodnoty. Rybářová připomněla, že jídlo, které darují supermarkety, bylo od daně už dříve osvobozeno.

U jídla ze školních jídelen je pak potíž, že ty podle pravidel pro příspěvkové organizace nemohou darovat. Zbývá tak možnost, že by si jídlo charity odkoupily za zbytkovou cenu.

Rybářová řekla, že v některých evropských zemích už darování hotových jídel ulehčili. Například v Itálii pro tyto účely povolily dodatečné zchlazení jídla a jeho vydání do 24 hodin, v Česku je zatím možné zchladit jídlo jen bezprostředně po uvaření. Jako čtvrtou tuzemskou výzvu Rybářová zmínil také logistiku, neboť v Česku není kapacita, která by toto jídlo převážela.

Na podzim chce iniciativa spustit pilotní projekt převozu teplých i studených jídel v praxi. Zkušenosti mají přispět právě ke vzniku vhodného postupu. Na podporu projektu iniciativa spustila sbírku Oběd v nouzi.