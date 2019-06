Ivan Langer: Babiš chtěl, abych s ním zakládal ANO

ODS chybí jiskra, energie a schopnost atraktivně formulovat myšlenky, říká bývalý ministr vnitra IVAN LANGER. Mluví o Petru Fialovi, chybách opozice nebo o tom, že má Andrej Babiš panickou hrůzu z protestů v ulicích. Demonstrace či předčasné volby ale podle něj samy o sobě nic nevyřeší. "Ještě potečou potoky krve," říká v nadsázce.

Chodíte na protivládní demonstrace za nezávislost justice?

Ne, zatím ne. Ale vzbuzují ve mně přinejmenším dva pocity - radost a ostražitost. Radost z toho, že lidé nesklopili hlavu, neshrbili záda a že jsou ochotní a schopní jít a kus svého volného času a energie věnovat tomu, aby dali najevo, co se jim nelíbí. Vidím tam obrovskou spontánnost. Ty demonstrace mají velký psychologický efekt, protože spousta lidí není z Prahy, ale žije v různých částech republiky. Cítí se být izolovaní a téměř sami ve svém boji proti babišismu. Demonstrace jim ukazují, že to tak není. Že těch lidí, kterým vadí uchvácení státu a proměna liberální demokracie v oligarchistán, je mnohem více.

A ta ostražitost?

Ta pramení z toho, že jsem liberální demokrat a vždy jsem byl zastáncem zastupitelské demokracie. Demonstrace a stávky, které měnily společenský systém, jsem si zažil jako člen studentského stávkového výboru před třiceti lety, a od té doby pevně zastávám názor, že věci kolem nás se mají měnit ve volbách. Proto jsem také vstupoval do vznikající Občanské demokratické strany. A možná ještě podstatnější věc: na demonstracích se volá po takzvané nezávislosti české justice a posílení postavení prokurátorů. Přičemž to byli ti samí státní zástupci, zejména na vrchním státním zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s částí policie, která působila spíše jako sekta, kteří provedli v létě 2013 státní převrat. Byli to oni, kteří pomohli k instalaci Andreje Babiše. Ti samí státní zástupci ho celou dobu drželi u moci. A vyslovovat jim teď podporu a dávat jim ještě větší moc, mě vede k otázce, co je horší? Stát, který patří oligarchovi, nebo stát, který vedou prokurátoři?

Vadí podle vás demonstrace Andreji Babišovi, nebo je mu to víceméně jedno?

Myslím, že mu to strašně vadí. Napsal jsem o tom sochobáseň ON, jestli se Andrej Babiš něčeho bojí, tak jsou to lidé na náměstích a v ulicích, má z nich panickou hrůzu. Šel do politiky proto, aby ochránil svůj byznys a aby nenesl odpovědnost za rozhodnutí, která v byznyse udělal. Ale postupně získal mesiášský syndrom, vymazal si paměť a vše, co dělal do svého vstupu do politiky, se nestalo. Najednou byl on ten čistý spasitel, každý měl za úkol ho milovat. A musel to pro něj být v první fázi obrovský šok, že si lidé nedají zacpat pusu a mysl koblihou. (Začíná předčítat svou sochobáseň ON o Babišovi a o lidech, kteří se mu postaví.) Nicméně i on se vyvíjí.

Jak?

Vzhledem k tomu, že má po svém boku mistra politického pragmatismu Miloše Zemana, tak i on si začíná uvědomovat, že mu stačí dělat to, co dělá, a oslovovat ty, co oslovuje. Protože z průzkumů jasně vyplývá, že jeho dárek 900 korun důchodcům znamená, že má přes 60 procent podpory u populace starší 60 let. Jeho sociální dárečky a dávky znamenají, že má dominantní podíl mezi voliči se základním a středním odborným vzděláním, a díky navyšování platů ve veřejném sektoru má další významný elektorát. Ví, že pokud se bude držet těchto voličů, dosáhne snadno na svých pětadvacet až třicet procent, a to mu ve chvíli, kdy jeho síla vychází ze slabosti všech ostatních stran, stačí. Lze tedy očekávat, že nám všem dál bude vytahovat peníze z kapes a podplácet jimi své voliče. A dokud se proti němu nepostaví někdo stejně silný, se stejným magnetismem a schopností přitáhnout lidi, tak může být Andrej Babiš klidný.

Kdy jste se s Andrejem Babišem viděli naposledy? Bývali jste přeci přátelé, že?

Já už jsem ženatý skoro dvacet let, takže je to dvacet let, co byl na svatbě, o které teď říká, že ani nevěděl, čí byla. Pak jsme se vídali v době, kdy dělal jen byznys a já ten vztah vnímal jako přátelský, ale profesionální. Po mém konci v politice, kdy mi dal nabídku, abych s ním spolupracoval, a já jsem odmítl s tím, že propojení politické, ekonomické a mediální moci je de facto všechno, proti čemu jsem demonstroval v roce 1989, a že ve svých rukou koncentruje moc, kterou kdysi měli komunisté, už jsme si napsali jen pár SMS zpráv. Takže je to osm, deset let od našeho posledního fyzického kontaktu.

Co chtěl, abyste s ním dělal?

Zakládal jeho nové hnutí ANO

